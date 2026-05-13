Nubosidad y chubascos en Castilla y León: AEMET prevé tormentas en el tercio sur esta tarde

Hoy, 13 de mayo de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León, se prevén intervalos nubosos a nubosos, con la posibilidad de precipitaciones débiles y chubascos, que podrían intensificarse con tormentas, sobre todo en el tercio sur por la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables o con ligero ascenso, mientras que el viento soplará flojo a moderado desde el oeste y el norte, trayendo consigo la frescura de la primavera.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 13 de mayo

Cielos nublados y posibilidad de chubascos en León

El cielo se presentará medido y tímido en León, con tintes de nubes desde la mañana que pueden ofrecer algún que otro chubasco aislado. A medida que el día avance, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente en la tarde-noche, donde las nubes se harán más protagonistas. La temperatura rondará entre los 5 y 17 grados, pero la sensación térmica puede ser algo más alta, alcanzando los 18, lo que añade un toque de calidez a un ambiente que se sentirá un tanto pesado debido a la alta humedad.

La jornada empezará con una brisa suave, soplando moderadamente desde el sur a unos 5 km/h, aunque las ráfagas pueden ocasionalmente elevarse. Mientras el sol haga su aparición a las 7:02, la luz nos acompañará por aproximadamente 14 horas, hasta que se esconda en el horizonte a las 21:35. En cambio, al caer la tarde, el viento podría acentuarse ligeramente, recordándonos que, aunque el día sea más cálido, no debemos perder de vista la posibilidad de algún chubasco.

Zamora: aguaceros y nubes a lo largo del día

En Zamora, el día despierta con un aire inusualmente fresco y nubes grises que invitan a la reflexión. A medida que el sol asoma en el horizonte, se percibe una amenaza de inestabilidad. Las temperaturas oscilan entre los 8 y 19 grados, pero las nubes prometen un aguacero que podría desatarse en cualquier momento, especialmente al mediodía.

Por la mañana, el cielo estará parcialmente cubierto, pero no se puede subestimar la probabilidad del 80% de lluvia antes del mediodía. La tarde-noche traerá un cielo más sombrío con un 70% de probabilidad de lluvia y rachas de viento de hasta 6 km/h. Es un día para no olvidar el paraguas, ya que la humedad será intensa y puede hacer que la sensación térmica se sienta más baja de lo habitual.

En la ciudad de Salamanca, ambiente gris con probabilidad de lluvia

El día amanece en Salamanca con un cielo cubierto que promete un ambiente húmedo, con la probabilidad de lluvia alcanzando el 75% por la mañana y un 95% por la tarde-noche. Las temperaturas se moverán entre los 7°C y los 18°C, aunque la sensación térmica podrá llegar hasta los 19°C, lo que aportará algo de calidez en medio de esta jornada gris.

A medida que avancen las horas, el viento se mantendrá en calma, con una velocidad que no superará los 6 km/h. La humedad, que alcanzará el 100%, hará que el ambiente se sienta pesado. Con un total de más de 14 horas de luz, gracias a la salida del sol a las 07:07 y su puesta a las 21:31, es recomendable estar preparados para la lluvia y mantener un paraguas a mano.

Valladolid: ambiente templado con nubes y calma

El tiempo presenta un ambiente templado, con una mañana algo nublada y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 16 grados. Las nubes podrían dejar caer alguna gota durante la madrugada y hasta mediodía, pero el viento será suave, sin causar molestias significativas.

Es un día perfecto para disfrutar de un paseo tranquilo, aprovechando el espacio al aire libre y las actividades cotidianas. La tarde promete estar más despejada, creando un ambiente agradable para relajar la mente y disfrutar de los pequeños placeres de la vida diaria.

Cielo despejado y día estable en Burgos

Esta jornada en Burgos nos regala un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de un paseo matutino. Las temperaturas rondarán los 6 grados al amanecer, con una ligera mejora que alcanzará los 14 grados a media tarde, aunque la sensación térmica será un poco más fresca. A lo largo del día, el tiempo se mantendrá estable, con una probabilidad de lluvia muy baja, perfecta para actividades al aire libre. No olvides llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden bajar por la noche.

Palencia: cielo nublado con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 6 ºC. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender hasta alcanzar los 15 ºC, aunque se prevén chubascos intermitentes que podrían aparecer antes del mediodía.

Por la tarde, se espera un leve aumento en la nubosidad y la posibilidad de algunas precipitaciones puntuales, así que es recomendable llevar un paraguas. A pesar de los 45 % de probabilidad de lluvia, la tarde se sentirá más cálida, con una sensación térmica que podría llegar a los 17 ºC.

Nubes y lluvias a la vista en Ávila

Las nubes dominarán la mañana en Ávila, creando un ambiente gris y fresco, donde las temperaturas rondarán los 8 grados. La sensación térmica puede sentirse incluso más baja, así que es recomendable abrigarse bien. Con la probabilidad de lluvia a la vista, las primeras horas del día podrían dejar caer algunas gotas.

A medida que avance el día, las nubes seguirán cubriendo el cielo y las posibilidades de lluvia aumentarán. La temperatura alcanzará un máximo de 14 grados por la tarde, lo que sugiere que, aunque el tiempo será mayormente húmedo y sombrío, se podrán disfrutar breves respiros. Un paraguas a mano es sin duda una buena idea.

Segovia: cielo gris con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen consigo un cielo grisáceo y chubascos intermitentes que acompañarán a los segovianos hasta la mañana, con temperaturas frescas alrededor de 9°C. A medida que avance el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 15°C por la tarde, aunque no sin la amenaza de nuevas lluvias, que podrían hacer acto de presencia en la tarde-noche.

Con un viento suave del norte y rachas que podrían alcanzar los 7 km/h, se recomienda llevar paraguas para las actividades al aire libre. La humedad, que rondará entre el 60% y el 100%, acentuará la sensación de frescura, así que vestir a capas será una sabia decisión para transitar por esta jornada variable.

Cielo variable con probables lloviznas en Soria

La jornada amanece fresca en Soria, con temperaturas que rondan los 5 grados y una sensación térmica que se siente un poco más baja. El cielo se presenta parcialmente nublado, pero no se esperan lluvias durante la mañana. A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 16 grados, aunque con una ligera probabilidad de lluvia hacia la tarde-noche.

La tarde nos deparará un cielo igualmente variable y aunque el viento será suave, podemos sentir alguna racha más fuerte. Con el sol saliendo a las 07:01 y poniéndose a las 21:20, disfrutaremos de más de 14 horas de luz, ideal para actividades al aire libre, siempre alerta a posibles chaparrones.