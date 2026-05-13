Repostar en Madrid sigue obligando a muchos conductores a mirar bien dónde parar antes de llenar el depósito. En cuestión de pocos kilómetros el precio puede cambiar bastante y eso hace que mucha gente compare varias estaciones antes de echar gasolina o diésel. Al final, aunque la diferencia por litro parezca pequeña, cuando toca llenar el coche a diario o si queremos llenar el depósito completo sí termina notándose en el bolsillo, de modo que vamos a repasar a continuación, cuál es el precio de la gasolina para este miércoles 13 de mayo y dónde están las gasolineras más baratas.

Es importante hacer bien la comparativa de los precios ya que además, dentro de la propia Comunidad de Madrid hay diferencias bastante llamativas entre unas zonas y otras. Algunas gasolineras mantienen precios más bajos durante varios días, mientras otras siguen teniendo importes bastante más altos incluso estando relativamente cerca. Por eso hay conductores que ya tienen controladas determinadas estaciones donde normalmente repostan más barato, sobre todo quienes usan el coche cada día para ir a trabajar o moverse por la ciudad. Pero si no sabes donde repostar y quieres consultar esos precios actualizados, muchos usuarios utilizan el Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica. La plataforma permite buscar estaciones concretas, comparar carburantes y revisar rápidamente cuáles son las opciones más económicas según la zona. Estas son las gasolineras más baratas hoy, 13 de mayo, en Madrid.

Precio de la gasolina hoy 13 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Gasolina 95

Plenergy (Meco) – Camino del Olivo, 1 – 1.355 €/l

(Meco) – Camino del Olivo, 1 – 1.355 €/l Alcampo (Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34 – 1.369 €/l Alcampo (Madrid) – Calle José Paulete – 1.369 €/l

(Madrid) – Calle José Paulete – 1.369 €/l Gasexpress (Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 3 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 3 – 1.369 €/l Petroprix (Alcalá de Henares) – Calle Isaac Newton, 155 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Isaac Newton, 155 – 1.369 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 5 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 5 – 1.369 €/l Alcampo (Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.369 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.369 €/l Supeco (Alcalá de Henares) – Polígono La Garena, Av. Europa, s/n – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Polígono La Garena, Av. Europa, s/n – 1.369 €/l Lavaplus (Alcalá de Henares) – Carrera de Ajalvir, 3 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Carrera de Ajalvir, 3 – 1.369 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Calle Varsovia, 2 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Varsovia, 2 – 1.369 €/l Gasolinera Torrejón (Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 108 – 1.389 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 108 – 1.389 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Carretera M-300 km. 26,9 – 1.389 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera M-300 km. 26,9 – 1.389 €/l Ballenoil (Torrejón de Ardoz) – Avenida Constitución, 225 – 1.389 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida Constitución, 225 – 1.389 €/l Ballenoil (Madrid) – Avenida Democracia, 41 – 1.389 €/l

(Madrid) – Avenida Democracia, 41 – 1.389 €/l Ballenoil (Madrid) – Avenida de la Democracia, 62 – 1.389 €/l

(Madrid) – Avenida de la Democracia, 62 – 1.389 €/l Gasolinera Getafe (Getafe) – Avenida Arcas de Agua, s/n – 1.389 €/l

(Getafe) – Avenida Arcas de Agua, s/n – 1.389 €/l Ballenoil (Coslada) – Avenida Jarama, 17 – 1.389 €/l

(Coslada) – Avenida Jarama, 17 – 1.389 €/l Ballenoil (Madrid) – Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km. 22 – 1.389 €/l

(Madrid) – Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km. 22 – 1.389 €/l Petroprix (Rivas-Vaciamadrid) – Calle Cincel, 2 – 1.389 €/l

(Rivas-Vaciamadrid) – Calle Cincel, 2 – 1.389 €/l Ballenoil (Rivas-Vaciamadrid) – Calle Cincel, s/n – 1.389 €/l

(Rivas-Vaciamadrid) – Calle Cincel, s/n – 1.389 €/l Plenergy (Alcalá de Henares) – Avenida de Madrid, 60 – 1.389 €/l

(Alcalá de Henares) – Avenida de Madrid, 60 – 1.389 €/l Ballenoil (Rivas-Vaciamadrid) – Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1.389 €/l

(Rivas-Vaciamadrid) – Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1.389 €/l Plenergy (Coslada) – Avenida San Pablo, 29 – 1.389 €/l

(Coslada) – Avenida San Pablo, 29 – 1.389 €/l Gasexpress (Torrejón de Ardoz) – Avenida Sol, 50 – 1.389 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida Sol, 50 – 1.389 €/l Plenergy (Madrid) – Calle Pirotecnia, 2 – 1.389 €/l

Gasolina 98

Alcampo (Madrid) – Calle José Paulete – 1.439 €/l

(Madrid) – Calle José Paulete – 1.439 €/l Alcampo (Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.469 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.469 €/l Alcampo (Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.529 €/l

(Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.529 €/l Alcampo (Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34 – 1.535 €/l

(Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34 – 1.535 €/l Shell (Móstoles) – Glorieta de los Jazmines, s/n – 1.539 €/l

(Móstoles) – Glorieta de los Jazmines, s/n – 1.539 €/l Confor Auto (Alcobendas) – Avenida de la Industria, 45 – 1.559 €/l

(Alcobendas) – Avenida de la Industria, 45 – 1.559 €/l Cepsa Mayorazgo 365 (Madrid) – Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1.569 €/l

(Madrid) – Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1.569 €/l Shell (Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,100 – 1.579 €/l

(Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,100 – 1.579 €/l BP Dualez 365 (El Álamo) – Carretera M-404 km. 4,950 – 1.589 €/l

(El Álamo) – Carretera M-404 km. 4,950 – 1.589 €/l Cepsa La Gavia 365 (Madrid) – Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1.589 €/l

(Madrid) – Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1.589 €/l Galp (Navalcarnero) – Polígono Alparache, s/n – 1.594 €/l

(Navalcarnero) – Polígono Alparache, s/n – 1.594 €/l Galp (Majadahonda) – Calle Mariano Alcaraz, Pol. Ind. El Carralero – 1.599 €/l

(Majadahonda) – Calle Mariano Alcaraz, Pol. Ind. El Carralero – 1.599 €/l BP San Peter 365 (Madrid) – Carretera A-3 km. 11,200 – 1.599 €/l

(Madrid) – Carretera A-3 km. 11,200 – 1.599 €/l Alcampo Fuenlabrada (Fuenlabrada) – Av. Pablo Iglesias, s/n – 1.599 €/l

(Fuenlabrada) – Av. Pablo Iglesias, s/n – 1.599 €/l Alcampo (Alcorcón) – Avenida Europa, s/n – 1.599 €/l

(Alcorcón) – Avenida Europa, s/n – 1.599 €/l E.Leclerc (Aranjuez) – Paseo Del Deleite, 13 – 1.599 €/l

(Aranjuez) – Paseo Del Deleite, 13 – 1.599 €/l Confort Auto (La Aldehuela y La Torrecilla) – Calle Diesel, 9 – 1.599 €/l

(La Aldehuela y La Torrecilla) – Calle Diesel, 9 – 1.599 €/l BP Guadalcanal 365 (Madrid) – Calle Guadalcanal, 39 – 1.599 €/l

(Madrid) – Calle Guadalcanal, 39 – 1.599 €/l Shell (Madrid) – Carrera Valencia km. 14,800 – 1.609 €/l

(Madrid) – Carrera Valencia km. 14,800 – 1.609 €/l Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365 (Madrid) – Carretera Villaverde a Vallecas km. 248 – 1.619 €/l

(Madrid) – Carretera Villaverde a Vallecas km. 248 – 1.619 €/l Shell Ricardo Tormo 365 (Butarque) – Calle Marc Gené, 28 – 1.619 €/l

(Butarque) – Calle Marc Gené, 28 – 1.619 €/l Galp (Alcalá de Henares) – Vía Complutense esq. C/ Ávila – 1.624 €/l

(Alcalá de Henares) – Vía Complutense esq. C/ Ávila – 1.624 €/l BP Río Corvo 365 (Alcalá de Henares) – Carretera Antigua N-II km. 26 – 1.629 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera Antigua N-II km. 26 – 1.629 €/l Shell (Alcorcón) – Calle Polvoranca, 158 – 1.629 €/l

(Alcorcón) – Calle Polvoranca, 158 – 1.629 €/l Petrokal (Torrejón de Ardoz) – Calle Solana, 17 – 1.629 €/l

Diésel

Beroil (Móstoles) – Calle Simón Hernández, 73 – 1.529 €/l

(Móstoles) – Calle Simón Hernández, 73 – 1.529 €/l Lavaplus (Alcorcón) – Avenida de Europa, 15 – 1.529 €/l

(Alcorcón) – Avenida de Europa, 15 – 1.529 €/l Alcampo Fuenlabrada (Fuenlabrada) – Av. Pablo Iglesias, s/n – 1.544 €/l

(Fuenlabrada) – Av. Pablo Iglesias, s/n – 1.544 €/l Alcampo (Alcorcón) – Avenida Europa, s/n – 1.544 €/l

(Alcorcón) – Avenida Europa, s/n – 1.544 €/l Petrol Móstoles (Móstoles) – Calle Torres Quevedo, 6 – 1.549 €/l

(Móstoles) – Calle Torres Quevedo, 6 – 1.549 €/l Plenergy (Móstoles) – Calle Torres Quevedo, 2 – 1.549 €/l

(Móstoles) – Calle Torres Quevedo, 2 – 1.549 €/l Esteba Rivas (Getafe) – Calle Eratóstenes, 15 – 1.554 €/l

(Getafe) – Calle Eratóstenes, 15 – 1.554 €/l Alcampo (Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.559 €/l

(Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.559 €/l Alcampo (Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34 – 1.569 €/l

(Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34 – 1.569 €/l Alcampo (Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.569 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.569 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Calle Varsovia, 2 – 1.569 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Varsovia, 2 – 1.569 €/l Petroprix (Leganés) – Calle Ricardo Tormo, 6 – 1.579 €/l

(Leganés) – Calle Ricardo Tormo, 6 – 1.579 €/l Ballenoil (Butarque) – Calle Ángel Nieto, 2 – 1.579 €/l

(Butarque) – Calle Ángel Nieto, 2 – 1.579 €/l Galp (Alcalá de Henares) – Calle Villamalea, 2 – 1.599 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Villamalea, 2 – 1.599 €/l Ballenoil (Getafe) – Carretera Madrid-Toledo km. 12 – 1.599 €/l

(Getafe) – Carretera Madrid-Toledo km. 12 – 1.599 €/l Alcampo (Madrid) – Calle José Paulete – 1.599 €/l

(Madrid) – Calle José Paulete – 1.599 €/l Ballenoil (Alcorcón) – Calle Laguna, 88 – 1.599 €/l

(Alcorcón) – Calle Laguna, 88 – 1.599 €/l Gasexpress (Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 3 – 1.599 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 3 – 1.599 €/l Petroprix (Alcalá de Henares) – Calle Isaac Newton, 155 – 1.599 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Isaac Newton, 155 – 1.599 €/l Ballenoil (Leganés) – Calle Rey Pastor, 16 – 1.599 €/l

(Leganés) – Calle Rey Pastor, 16 – 1.599 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 5 – 1.599 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 5 – 1.599 €/l Energy (Alcalá de Henares) – Calle Perú, 31 – 1.599 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Perú, 31 – 1.599 €/l Beroil Las Rosas (Madrid) – Calle Sofía, 36 – 1.599 €/l

(Madrid) – Calle Sofía, 36 – 1.599 €/l Plenergy (El Álamo) – Avenida Madrid, 2 – 1.599 €/l

(El Álamo) – Avenida Madrid, 2 – 1.599 €/l Plenergy (Alcorcón) – Calle Polvoranca, 65 – 1.599 €/l

El Geoportal permite consultar dónde repostar más barato en Madrid

Ahora ya sabemos cuál es el precio para hoy miércoles, y dónde es más barato repostar, pero si quieres consultar en otro momento o cualquier otro día, puedes hacer como otros conductores que consultan ya el Geoportal de Gasolineras casi igual que miran el tiempo antes de salir de casa. La página muestra un mapa con estaciones de servicio de toda España y permite ver los precios actualizados de gasolina y diésel según la zona. En Madrid suele utilizarse bastante porque entre unas gasolineras y otras puede haber diferencias importantes, incluso estando relativamente cerca.

La web también deja hacer búsquedas más concretas. Por ejemplo, se puede mirar únicamente gasolina 95 o diésel y ordenar las estaciones por precio para encontrar rápidamente las más baratas. Hay personas que lo revisan antes de hacer un viaje y otras que simplemente quieren saber dónde llenar el depósito pagando algo menos, especialmente ahora que cualquier ahorro termina notándose a final de mes.

Otra de las ventajas del Geoportal es que muestra datos adicionales de cada estación de servicio, como la dirección exacta, el horario o la marca comercial. También permite localizar gasolineras abiertas las 24 horas y consultar el mapa desde el móvil, algo práctico para revisar precios rápidamente antes de parar a repostar.