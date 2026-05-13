Precio de la gasolina hoy 13 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
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Repostar en Madrid sigue obligando a muchos conductores a mirar bien dónde parar antes de llenar el depósito. En cuestión de pocos kilómetros el precio puede cambiar bastante y eso hace que mucha gente compare varias estaciones antes de echar gasolina o diésel. Al final, aunque la diferencia por litro parezca pequeña, cuando toca llenar el coche a diario o si queremos llenar el depósito completo sí termina notándose en el bolsillo, de modo que vamos a repasar a continuación, cuál es el precio de la gasolina para este miércoles 13 de mayo y dónde están las gasolineras más baratas.
Es importante hacer bien la comparativa de los precios ya que además, dentro de la propia Comunidad de Madrid hay diferencias bastante llamativas entre unas zonas y otras. Algunas gasolineras mantienen precios más bajos durante varios días, mientras otras siguen teniendo importes bastante más altos incluso estando relativamente cerca. Por eso hay conductores que ya tienen controladas determinadas estaciones donde normalmente repostan más barato, sobre todo quienes usan el coche cada día para ir a trabajar o moverse por la ciudad. Pero si no sabes donde repostar y quieres consultar esos precios actualizados, muchos usuarios utilizan el Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica. La plataforma permite buscar estaciones concretas, comparar carburantes y revisar rápidamente cuáles son las opciones más económicas según la zona. Estas son las gasolineras más baratas hoy, 13 de mayo, en Madrid.
Precio de la gasolina hoy 13 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Gasolina 95
- Plenergy (Meco) – Camino del Olivo, 1 – 1.355 €/l
- Alcampo (Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34 – 1.369 €/l
- Alcampo (Madrid) – Calle José Paulete – 1.369 €/l
- Gasexpress (Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 3 – 1.369 €/l
- Petroprix (Alcalá de Henares) – Calle Isaac Newton, 155 – 1.369 €/l
- Ballenoil (Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 5 – 1.369 €/l
- Alcampo (Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.369 €/l
- Supeco (Alcalá de Henares) – Polígono La Garena, Av. Europa, s/n – 1.369 €/l
- Lavaplus (Alcalá de Henares) – Carrera de Ajalvir, 3 – 1.369 €/l
- Ballenoil (Alcalá de Henares) – Calle Varsovia, 2 – 1.369 €/l
- Gasolinera Torrejón (Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 108 – 1.389 €/l
- Ballenoil (Alcalá de Henares) – Carretera M-300 km. 26,9 – 1.389 €/l
- Ballenoil (Torrejón de Ardoz) – Avenida Constitución, 225 – 1.389 €/l
- Ballenoil (Madrid) – Avenida Democracia, 41 – 1.389 €/l
- Ballenoil (Madrid) – Avenida de la Democracia, 62 – 1.389 €/l
- Gasolinera Getafe (Getafe) – Avenida Arcas de Agua, s/n – 1.389 €/l
- Ballenoil (Coslada) – Avenida Jarama, 17 – 1.389 €/l
- Ballenoil (Madrid) – Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km. 22 – 1.389 €/l
- Petroprix (Rivas-Vaciamadrid) – Calle Cincel, 2 – 1.389 €/l
- Ballenoil (Rivas-Vaciamadrid) – Calle Cincel, s/n – 1.389 €/l
- Plenergy (Alcalá de Henares) – Avenida de Madrid, 60 – 1.389 €/l
- Ballenoil (Rivas-Vaciamadrid) – Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1.389 €/l
- Plenergy (Coslada) – Avenida San Pablo, 29 – 1.389 €/l
- Gasexpress (Torrejón de Ardoz) – Avenida Sol, 50 – 1.389 €/l
- Plenergy (Madrid) – Calle Pirotecnia, 2 – 1.389 €/l
Gasolina 98
- Alcampo (Madrid) – Calle José Paulete – 1.439 €/l
- Alcampo (Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.469 €/l
- Alcampo (Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.529 €/l
- Alcampo (Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34 – 1.535 €/l
- Shell (Móstoles) – Glorieta de los Jazmines, s/n – 1.539 €/l
- Confor Auto (Alcobendas) – Avenida de la Industria, 45 – 1.559 €/l
- Cepsa Mayorazgo 365 (Madrid) – Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1.569 €/l
- Shell (Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,100 – 1.579 €/l
- BP Dualez 365 (El Álamo) – Carretera M-404 km. 4,950 – 1.589 €/l
- Cepsa La Gavia 365 (Madrid) – Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1.589 €/l
- Galp (Navalcarnero) – Polígono Alparache, s/n – 1.594 €/l
- Galp (Majadahonda) – Calle Mariano Alcaraz, Pol. Ind. El Carralero – 1.599 €/l
- BP San Peter 365 (Madrid) – Carretera A-3 km. 11,200 – 1.599 €/l
- Alcampo Fuenlabrada (Fuenlabrada) – Av. Pablo Iglesias, s/n – 1.599 €/l
- Alcampo (Alcorcón) – Avenida Europa, s/n – 1.599 €/l
- E.Leclerc (Aranjuez) – Paseo Del Deleite, 13 – 1.599 €/l
- Confort Auto (La Aldehuela y La Torrecilla) – Calle Diesel, 9 – 1.599 €/l
- BP Guadalcanal 365 (Madrid) – Calle Guadalcanal, 39 – 1.599 €/l
- Shell (Madrid) – Carrera Valencia km. 14,800 – 1.609 €/l
- Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365 (Madrid) – Carretera Villaverde a Vallecas km. 248 – 1.619 €/l
- Shell Ricardo Tormo 365 (Butarque) – Calle Marc Gené, 28 – 1.619 €/l
- Galp (Alcalá de Henares) – Vía Complutense esq. C/ Ávila – 1.624 €/l
- BP Río Corvo 365 (Alcalá de Henares) – Carretera Antigua N-II km. 26 – 1.629 €/l
- Shell (Alcorcón) – Calle Polvoranca, 158 – 1.629 €/l
- Petrokal (Torrejón de Ardoz) – Calle Solana, 17 – 1.629 €/l
Diésel
- Beroil (Móstoles) – Calle Simón Hernández, 73 – 1.529 €/l
- Lavaplus (Alcorcón) – Avenida de Europa, 15 – 1.529 €/l
- Alcampo Fuenlabrada (Fuenlabrada) – Av. Pablo Iglesias, s/n – 1.544 €/l
- Alcampo (Alcorcón) – Avenida Europa, s/n – 1.544 €/l
- Petrol Móstoles (Móstoles) – Calle Torres Quevedo, 6 – 1.549 €/l
- Plenergy (Móstoles) – Calle Torres Quevedo, 2 – 1.549 €/l
- Esteba Rivas (Getafe) – Calle Eratóstenes, 15 – 1.554 €/l
- Alcampo (Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.559 €/l
- Alcampo (Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34 – 1.569 €/l
- Alcampo (Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.569 €/l
- Ballenoil (Alcalá de Henares) – Calle Varsovia, 2 – 1.569 €/l
- Petroprix (Leganés) – Calle Ricardo Tormo, 6 – 1.579 €/l
- Ballenoil (Butarque) – Calle Ángel Nieto, 2 – 1.579 €/l
- Galp (Alcalá de Henares) – Calle Villamalea, 2 – 1.599 €/l
- Ballenoil (Getafe) – Carretera Madrid-Toledo km. 12 – 1.599 €/l
- Alcampo (Madrid) – Calle José Paulete – 1.599 €/l
- Ballenoil (Alcorcón) – Calle Laguna, 88 – 1.599 €/l
- Gasexpress (Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 3 – 1.599 €/l
- Petroprix (Alcalá de Henares) – Calle Isaac Newton, 155 – 1.599 €/l
- Ballenoil (Leganés) – Calle Rey Pastor, 16 – 1.599 €/l
- Ballenoil (Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 5 – 1.599 €/l
- Energy (Alcalá de Henares) – Calle Perú, 31 – 1.599 €/l
- Beroil Las Rosas (Madrid) – Calle Sofía, 36 – 1.599 €/l
- Plenergy (El Álamo) – Avenida Madrid, 2 – 1.599 €/l
- Plenergy (Alcorcón) – Calle Polvoranca, 65 – 1.599 €/l
El Geoportal permite consultar dónde repostar más barato en Madrid
Ahora ya sabemos cuál es el precio para hoy miércoles, y dónde es más barato repostar, pero si quieres consultar en otro momento o cualquier otro día, puedes hacer como otros conductores que consultan ya el Geoportal de Gasolineras casi igual que miran el tiempo antes de salir de casa. La página muestra un mapa con estaciones de servicio de toda España y permite ver los precios actualizados de gasolina y diésel según la zona. En Madrid suele utilizarse bastante porque entre unas gasolineras y otras puede haber diferencias importantes, incluso estando relativamente cerca.
La web también deja hacer búsquedas más concretas. Por ejemplo, se puede mirar únicamente gasolina 95 o diésel y ordenar las estaciones por precio para encontrar rápidamente las más baratas. Hay personas que lo revisan antes de hacer un viaje y otras que simplemente quieren saber dónde llenar el depósito pagando algo menos, especialmente ahora que cualquier ahorro termina notándose a final de mes.
Otra de las ventajas del Geoportal es que muestra datos adicionales de cada estación de servicio, como la dirección exacta, el horario o la marca comercial. También permite localizar gasolineras abiertas las 24 horas y consultar el mapa desde el móvil, algo práctico para revisar precios rápidamente antes de parar a repostar.