La serie de 7 episodios con la que Netflix está conquistando a los amantes del cine de acción

Si estás buscando una serie de acción que te deje pegado al sillón las tardes o los fines de semana de este mes de mayo, no te puedes perder la nueva adaptación de El fuego de la venganza (Men in fire) que se estrenó el pasado 30 de abril en Netflix. Una impactante serie que se posicionó en muy pocos días en lo más alto del Top 10 de la plataforma de la gran N roja. Esta nueva ficción está basada en la novela homónima de A. J. Quinnell publicada originalmente en 1980 que ya ha sido adaptada en 1987 en la película dirigida por Élie Chouraqui y en la cinta de 2024 dirigida por Tony Scott y protagonizada por el actor Denzel Washington. Cuenta la historia de un mercenario, que es un exmilitar y antiguo agente de la CIA que se encuentra retirado tras una operación encubierta fallida en México, al cual le vuelven a llamar para que rescate a la hija de un empresario en Milán y protegerla de todo lo que la pueda ocurrir.

En esta nueva adaptación de la novela El fuego de la venganza el papel de valiente John Creasy lo interpreta el actor Yahya Abdul-Mateen. Una original serie que consta de siete episodios con una duración de 50 minutos aproximadamente cada uno y que ha sido creada por Kyle Killen. Aunque la novela está ambientada en Malta, para esta adaptación se ha elegido la ciudad brasileña de Rio De Janeiro. La serie El fuego de la venganza es una buena opción para los que disfrutan con las ficciones de acción y suspense y también para los que han visto algunas de las película originales o han leído la novela.

¿Qué ocurre en la serie El fuego de la venganza?

El protagonista de esta serie es John Creasy, un excapitán de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos que luego t trabajó como contratista para la CIA. En este momento sufre un trastorno por estrés postraumático debido a su última misión en Ciudad de México, en la cual su equipo sufrió una emboscada y la mayoría fueron asesinados. Cuatro años después, trabaja en un almacén y lo único que hace es beber.

Aunque al principio no quiere, su amigo Rayburn logra reclutarle para una misión de seguridad en Brasil. Cuando llega a ese país, Creasy tienen que enfrentarse a un grave problema: una bomba explota y mueren Rayburn y a toda su familia, a excepción de su hija Poe. Creasy. Desde ese momento decide cuidar de la joven y emprender entonces una venganza contra los responsables del atentado. Poco a poco va descubriendo una terrible conspiración que puede amenazar a la joven y a todo su entorno.

El reparto de esta serie de acción

El protagonista de esta nueva ficción es el actor Yahya Abdul-Mateen II, al que hemos visto en la ficción Wonder Man, que interpreta el papel de John Creasy. La actriz Billie Boullet da vida a Poe Rayburn, la hija mayor de Paul Rayburn y la única que sobrevive a la explosión en la que fallece su familia. Una joven asustada que encuentra en John el apoyo y la seguridad que necesita después de haber perdido a toda su familia en una cruel atentado.

Además en el reparto están los actores Scoot McNairy como Henry Tappan, oficial superior de la CIA, Alice Braga como Valeria Melo, una conductora profesional que se convierte en amiga y confidente de Creasy, Bobby Cannavale como Paul Rayburn, amigo de Creasy y exoficial del ejército estadounidense, Paul Ben-Victor como Moncrief, director de la CIA, Thomás Aquino como Prado Soares, jefe de seguridad del presidente brasileño, Iago Xavier como Vico, Jefferson Baptista como Livro y Ravel Cabral como Emanuel Ferraz, entre otros.

La serie de acción El fuego de la venganza es una ficción que se ha convertido en una de las preferidas de los usuarios de Netflix este mes de mayo y que, aunque la historia es sobradamente conocida por las adaptaciones anteriores de la novela original, sorprende por su ambientación, las escenas de acción y la buena interpretación de sus protagonistas los actores Yahya Abdul-Mateen II y Billie Boullet. Una serie perfecta para los que disfrutan con ficciones repletas de acción y que cuentan con escenas de persecuciones y violencia. El fuego de la venganza es una serie que seguro no va a dejar a ningún usuario de Netflix indiferente.

Además de esta serie en Netflix se van a estrenar este mes de mayo otras muchas como Gloria, la segunda temporada de El caso Hartung, Las cuatro estaciones y de Mindfulness para asesinos, Gracias, ¿el siguiente?,. La casa de papel: Berlín y la dama del armiño y Almas gemelas, entre otras muchas.