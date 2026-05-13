¿Cuánto dinero se debe dar en una comunión? Una experta en protocolo aclara las dudas

El mes de mayo es tiempo de comuniones y, antes de acudir a esta celebración, siempre emerge una pregunta: ¿cuánto dinero se debe dar de regalo? María José Gómez y Verdú, experta en protocolo y etiqueta, se ha pronunciado sobre lo que hay que tener en cuenta a la hora de obsequiar al protagonista de este día tan especial para los niños. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el dinero que se tiene que entregar en una comunión.

Con el mes de mayo llega la primavera con el buen tiempo; los días empiezan a ser más largos y también llegan las comuniones. En el quinto mes del año se suelen celebrar tradicionalmente las comuniones en nuestro país y todos los domingos del calendario suelen estar guardados para estos eventos en los que los niños son protagonistas en este sacramento de la Iglesia Católica en el que estos niños reciben por primera vez la primera Eucaristía.

Además del acto religioso, las comuniones en 2026 se han convertido en grandes eventos que casi llegan a la altura de las bodas, en las que los padres hacen un gran desembolso. Al traje hay que sumar un menú que pueda estar a la altura para familiares y amigos, además de otros clásicos de hoy en día, como puede ser una mesa dulce, tartas e incluso la opción de la barra libre para beneplácito de los invitados. Así que, teniendo en cuenta el esfuerzo que hacen los padres, emerge la pregunta del millón: ¿cuánto dinero hay que dar de regalo?

El dinero que se debe dar en una comunión

De bien nacido es ser agradecido y en las comuniones también. Al igual que sucede en una boda, un clásico tras recibir una invitación a una comunión es hacer un regalo que, en el caso de este evento, puede ser una experiencia o algo que pueda recordar el niño en un futuro. En bodas se suele hablar más de dinero (que pueda cubrir un menú) y en comuniones la apuesta pasa por regalos físicos para el protagonista de este día tan especial.

María José Gómez y Verdú, experta en protocolo y etiqueta, se ha pronunciado sobre los regalos que se deben hacer en las comuniones en el programa Zapeando de La Sexta. «Regalar detalles que el niño vaya a recordar en un futuro, que tengan un valor personal», dice tras ser cuestionada sobre las mejores recomendaciones para regalar en una primera comunión.

«Puede ser algo que vaya a utilizar como ropa o joyas», dice la experta en protocolo, mientras que es contundente con respecto al hábito de regalar dinero en una comunión. «El dinero yo lo dejaría para otro momento», informa.

María José Gómez y Verdú también habla de un posible regalo que puede tener un valor emocional para el niño en el presente y también económico en el futuro, como puede ser el oro. «Cosas que no pierdan valor, como puede ser el oro, que es un detalle que puede valer más en el futuro», cuenta durante su intervención en el programa.

Esta experta en la materia también habla del regalo en relación con el grado de parentesco que se puede tener con el niño en cuestión. Por ejemplo, con el hijo de un amigo no se hará la misma inversión que con el sobrino. «No depende tanto del grado de cercanía como de lo que cada uno pueda permitirse», avisa María José Gómez y Verdú, que también deja claro que los padres no se tienen que hipotecar para organizar una comunión. «Es un despropósito. No tiene sentido que para una celebración de un niño las personas tengan que pedir una hipoteca», dijo.