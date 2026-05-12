La oreja que lo delató: así pillamos a Roca Rey en la comunión del hijo de Tomás Páramo y María G. de Jaime… y ahora ellos lo confirman

En plena recuperación tras la grave cornada que sufrió en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Roca Rey ha reaparecido en la primera comunión del hijo mayor de Tomás Páramo y María G. de Jaime. COOL fue el primer medio en darse cuenta de que el diestro había acudido a esta especial celebración. Y lo hizo gracias a una fotografía que compartió el influencer en la que aparecía el menor subido a hombros de un chico.

De primeras, el rostro de este último estaba completamente tapado, pero haciendo zoom, se le distinguía a la perfección una de sus orejas, un rasgo que fue más que suficiente para descubrir que se trataba del torero peruano. Y es que su cartílago fino y su lóbulo corto son completamente inconfundibles.

Horas más tarde, fue Tomás Páramo el que confirmó lo que adelantó este mismo periódico, publicando otra fotografía en la que ya aparecía por completo Roca Rey. Aunque lo cierto es que con esta nueva instantánea también desveló la incógnita más repetida. Y es que el diestro no acudió solo a la comunión, sino de la mano de Tana Rivera, su actual pareja.

Por otro lado, aprovechando su presencia en los Premios Castizos 2026, Tomás Páramo y María G. de Jaime tampoco tuvieron problema en pronunciarse ante los micrófonos de Europa Press sobre la presencia del diestro y su chica en la comunión de su primogénito. «Roca Rey estaba. Está recuperándose muy bien y ya preparando su reaparición en los ruedos. Y bueno, gracias a Dios, evolucionando genial. Pero por supuesto, vinieron nuestros amigos porque son parte de nuestra familia y era un día para celebrar con familia y con nuestros amigos más queridos», decía Páramo.

En cuanto a su amistad con Tana, hacía hincapié en que era una persona que siempre había formado parte de su familia y que así seguirá siendo. «Son dos pares de guapos y buenos», añadía, haciendo referencia al noviazgo que acaban de iniciar el torero y la hija de Eugenia Martínez de Irujo.

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Por su parte, María G. de Jaime quiso pronunciarse sobre la polémica que había surgido en las redes por la ausencia de su amiga María Pombo. «Justo le coincidió otra comunión, así que nada. Era muy importante también para ella y no pudo estar en las dos», explicaba. Y es que, tal y como se pudo ver en el universo 2.0, ella, su marido y sus tres hijos acudieron a la comunión de su sobrino Tristán, el hijo de Jacobo Castellano.