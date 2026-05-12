Jesulín de Ubrique y el éxito de su hija Juls: orgullo de padre resumido en un «me alegro por ella»

La familia Janeiro Campanario ha vuelto al ojo mediático. Sabido es que este clan siempre ha tenido la máxima de mantener su vida personal en la más estricta intimidad. Sin embargo, han dado un paso adelante en su exposición y no solo Jesulín de Ubrique y María José, sino que su hija mayor, Julia Janeiro, ha decidido poner fin a su anonimato y vender su vida a los medios. Aunque la joven —cuando cumplió 18 años— prefirió no ser un personaje público, y así lo avaló un juez, ha optado por dar su testimonio de vida y ser portada de revistas.

Jesulín de Ubrique apoya la decisión de su hija

Hace unos días, salió a la luz que Juls Janeiro —así es como se hace llamar en redes sociales, donde actualmente acumula más de doscientos mil seguidores— formaría parte del casting de un nuevo reality de Antena 3 —donde coincidirá con rostros de la talla de Marta Pombo o Tamara Gorro—. Una noticia que sorprendió y mucho, ya que cuando cumplió la mayoría de edad decidió ser un personaje anónimo. Durante estos años, aunque estaba prohibido que su nombre apareciera en los medios, lo cierto es que la mayor del clan sí que tenía su perfil social abierto, donde comparte habitualmente sus trucos de belleza. De hecho, al terminar el colegio, comenzó sus estudios en el instituto de Alberto Dugarte —maquillador de famosas como Isabel Pantoja o Ana Obregón—.

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Sin embargo, y aunque entonces estaba claro que la joven no quería pasar desapercibida, ahora ha dado el paso de salir en la portada de una conocida revista de nuestro país, donde ha contado con todo lujo de detalles su dura infancia, marcada por el bullying, o la relación que mantiene con sus padres —ya que en ocasiones se ha hablado de tensiones entre ellos—.

Tras su entrevista, inevitablemente el foco se puso en sus padres, cuyo deseo —a priori— era que su hija se mantuviera alejada de los medios. Sin embargo, ahora parece que Jesulín y María José han cambiado el discurso. La primera en pronunciarse sobre ello fue la odontóloga. A través de sus redes sociales, Campanario no dudó en apoyar a su hija con un significativo mensaje: «Que nadie apague la luz que tienes hoy, mi pequeña lobita. Te queremos».

Por su parte, el torero retirado opinó sobre la decisión de su hija en el programa de Pablo Motos —donde no dudó en hablar sobre el carácter de su hija mayor—: «Tiene su carácter, su temperamento, no sé qué va a conseguir, pero lo ha decidido así y encantado».

Cuando se va a cumplir una semana desde que la joven rompiera su silencio, su padre ha hecho una valoración de sus días más convulsos hasta la fecha. El ex de Belén Esteban parece no haber cambiado su opinión y ha dejado claro que «siempre» apoyará a su primogénita.