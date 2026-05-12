El cambio que llega a partir del 1 de enero de 2027 que va a afectar a tu nómina: está confirmado y no hay vuelta atrás

En 2027 llega otro cambio con la nómina de los españoles. El Gobierno elevará el porcentaje del Mecanismo de Equidad Intergeneracional y esto quiere decir que los millones de trabajadores cobrarán unos euros de menos a partir del próximo 1 de enero. Esta cotización extra que se aplica a las hojas salariales va destinada a las pensiones de jubilación y tiene como objetivo hacer que el actual sistema sea viable ante la llegada de la generación del baby boom a la retirada. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el cambio que llega con la nómina en 2027.

El próximo año llega con otra reducción en la nómina de los millones de trabajadores españoles y esto tiene que ver con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. El famoso MEI, que entró en vigor el pasado año 2023 y que es una cotización adicional de solidaridad que se retira de la hoja salarial de los españoles y que va destinada a llenar la maltrecha hucha de las pensiones. Fue aprobado e introducido en el Real Decreto-ley 2/2023 con la misión de «llenar el Fondo de Reserva con la aportación finalista de los trabajadores de todas las edades» y el de «afrontar con mayor fortaleza los años en los que se jubilará la generación del baby boom, que tanto ha aportado a este país», según dijeron desde el Gobierno en su día.

Esta novedad es otra más dentro del paquete de medidas con las que el Gobierno está intentando soportar el golpe que generará la llegada a la edad de jubilación de la famosa generación del baby boom. Las autoridades calculan que entre 2023 y 2044 se jubilarán 15 millones de personas en España, siendo el grueso más importante a partir del año 2030. Por ello, en los últimos años se han tomado medidas como retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años (a partir de 2027), bonificar a las personas que alargan su llegada a la jubilación, penalizar a los que la anticipan o incluso llevarse unos euros de la nómina de cada español.

La rebaja en la nómina en 2027

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional se ha incrementado en este 2026 hasta el 0,9%. De este total, el 0,75% se hace cargo la empresa y el 0,15% restante se descuenta de la nómina de un trabajador. En el caso de los trabajadores autónomos, tienen que hacer frente al pago íntegro del MEI, lo que supone una cantidad más importante.

Por ejemplo, en el caso de un trabajador por cuenta ajena que cobre 30.000 euros brutos al año con una base de 2.500 euros, la empresa asumirá 18,75 euros mensuales y la cantidad que se descontará de la nómina del trabajador es de 3,75 euros. Multiplicado por los 12 meses del año, la cantidad que se resta de la hoja salarial del empleado es de 45 euros.

De cara al próximo año 2027, el porcentaje del MEI que se aplicará a los trabajadores es del 1%. De este total, el 0,83 corresponderá a la empresa y el 0,17 al trabajador. El Mecanismo de Equidad Generacional seguirá aumentando durante los próximos años hasta el próximo 2030, en el que se mantendrá hasta 2050 en un 1,2%.

2023: 0,6%.

2024: 0,7%.

2025: 0,8%.

2026: 0,9%.

2027: 1%

2028: 1,10%.

2029: 1,20%.

Desde su entrada en vigor, el Gobierno anunció hace unos meses que ha recaudado más de 9.400 millones con el Mecanismo de Equidad Generacional y sólo en este 2026 se espera recaudar 2.500 millones de euros. Una cantidad que irá destinada íntegramente a llenar la maltrecha hucha de las pensiones.