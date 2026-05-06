El Gobierno sigue presumiendo cada mes de la buena salud de las pensiones en España mientras los datos hacen dudar de ello. El Ejecutivo presumió de aumentar la hucha de las pensiones en 2024 con 3.700 millones de euros más, hasta dejarla en 9.300 millones. Ahora, el Tribunal de Cuentas ha desvelado que en 2024 el Gobierno de Pedro Sánchez pagó con dinero de los fondos europeos parte de las pensiones pasivas y complementos de pensiones mínimas. En concreto, 2.389 millones de euros de fondos europeos se utilizaron en noviembre de 2024 para pagar las pensiones.

El Gobierno de Sánchez cambió la ley para que una parte de las pensiones -las no contributivas- y de las prestaciones que ahora paga la Seguridad Social se abonaran con fondos de los Presupuestos Generales. De los impuestos, en definitiva, en un intento por sanear el sistema de pensiones.

Eso ha permitido que la Seguridad Social tenga menos déficit, pero la deuda sigue subiendo y en 2025 ya era de 126.000 millones de euros pese al incremento de los impuestos a empresas y trabajadores. El Gobierno aprobó el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) para que empresas y empleados paguen un poco más cada año en cotizaciones sociales para destinar ese dinero a la hucha de las pensiones.

Las transferencias del Gobierno desde los Presupuestos a la Seguridad Social han ido subiendo cada año y ya superaron los 40.000 millones de euros en 2024. Hay que añadir la subida de las cotizaciones sociales para el MEI.

Y, pese a todo, el Gobierno tuvo que desviar dinero de los fondos europeos en 2024 para pagar las pensiones, que asegura cada mes que están en una buena situación y no hay riesgo para el futuro.

Pero el informe del Tribunal de Cuentas es claro. El organismo apunta que la Seguridad Social se financia principalmente a través de préstamos del Estado cuyo importe acumulado en 2024 asciende a 126.170,2 millones de euros, un 7,91% del PIB. Con este panorama, el Tribunal de Cuentas ha vuelto a incidir en la necesidad de adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema a medio y largo plazo.

El Gobierno está tomando medidas para tratar de reducir el gasto en pensiones. Ha endurecido las jubilaciones anticipadas para que a los ciudadanos les salga más caro dejar de trabajar antes de tiempo, y ha aprobado medidas con incentivos para retrasar la jubilación. Ahora demoran su jubilación casi un 10% de los ciudadanos que acceden al sistema, frente a casi el 5% en 2019.

Pero la mayoría de los organismos que han analizado las pensiones ven más nubarrones que el Gobierno. La AIReF prevé que el gasto va a superar el 15% del PIB en 2025 entre otras cosas por la subida de las pensiones con el IPC y la jubilación progresiva de los baby boomers.

El resultado es que el número de cotizantes por cada jubilado será inferior a dos en el futuro próximo, por lo que el Gobierno de turno tendrá que tomar medidas para equilibrar el sistema por el lado de los ingresos o por el lado de los gastos.