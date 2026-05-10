Es oficial: la tabla de las pensiones máximas y mínimas si cobras el Salario Mínimo Interprofesional en España este 2026

Saber cómo te va a quedar la pensión y en concreto, qué cantidad vas a cobrar después de toda una vida trabajando es algo que todos los trabajadores se preguntan, especialmente al llegar a la edad de retiro. Pero, ¿y en el caso de haber estado cobrando el Salario Mínimo Interprofesional durante años?, ¿cómo quedan las pensiones? No es una pregunta menor, sobre todo ahora que cada cambio en el SMI acaba afectando también a las cotizaciones y a las futuras prestaciones de la Seguridad Social.

La pensión no se calcula sobre lo que una persona cobra limpio en la nómina cada mes, sino sobre las bases por las que ha ido cotizando durante su vida laboral. Ahí es donde entra el problema para quienes han tenido salarios bajos durante muchos años, porque aunque puedan llegar a cobrar el 100 % de la pensión, la cuantía final suele quedarse bastante lejos de otras jubilaciones más altas. Ahora mismo, el salario mínimo está fijado en 1.184 euros mensuales en 14 pagas o 1.381,33 euros brutos al mes si las extras van prorrateadas. En total son 16.576 euros brutos al año. A partir de esas cifras se calculan también las bases mínimas de cotización que utiliza la Seguridad Social para determinar cuánto corresponde de pensión cuando llega la jubilación.

Qué pensión te puede quedar si has cobrado siempre el SMI

Para saber cuánto cobraría un trabajador que ha estado toda su vida con el salario mínimo hay que fijarse primero en la llamada base reguladora. Esa cifra representa la pensión teórica completa y se obtiene utilizando las bases de cotización de los últimos 25 años.

En el caso de quienes cotizan por la base mínima, la Seguridad Social toma como referencia una base cercana a los 1.381,20 euros mensuales. Después aplica la fórmula habitual para calcular la base reguladora y, a partir de ahí, suma el porcentaje que corresponde según los años trabajados.

Por ejemplo, una persona que sólo haya cotizado 15 años tendría derecho al 50 % de esa base reguladora. A medida que aumentan los años cotizados también sube el porcentaje hasta llegar al 100 %, algo que en 2026 sólo conseguirán quienes acumulen al menos 36 años y seis meses cotizados.

También hay que tener en cuenta que no todos los trabajadores llegan con carreras laborales completas. puede que hayan pasado alguna temporada al paro, que hayan tenido algún contrato intermitente o que incluso se de el caso de haber estado sin cotizar durante un tiempo. Todo ello puede hacer que la pensión final baje todavía más, aunque en estos casos, la Seguridad Social aplica mecanismos para rellenar parcialmente esas lagunas de cotización.

Además, si la cuantía resultante queda por debajo de la pensión mínima establecida cada año, existe la posibilidad de solicitar el complemento a mínimos, siempre que se cumplan determinados requisitos económicos

Cómo calcula la Seguridad Social la pensión si cobras el SMI

Lo primero que debemos hacer es obtener la base reguladora, que representa el 100 % de la pensión teórica. Para ello, la Seguridad Social suma las bases de cotización de los últimos 300 meses (25 años) y divide el resultado entre 350. Cuando se trata del SMI, normalmente se cotiza por la base mínima. Para 2025, esa base mínima quedó fijada en 1.381,20 euros mensuales, según la Orden PJC/178/2025. De este modo, si aplicamos la fórmula mencionada podemos saber qué se cobra de pensión. Es decir: 1.381,20×300/350 =1.183,89 euros.

Eso significa que, cotizando siempre por la base mínima, la base reguladora resultante sería de unos 1.183,89 euros mensuales. Esa cantidad equivaldría al 100 % de la pensión únicamente si se alcanzan todos los años exigidos por la ley. Luego está que la Seguridad Social también contempla las llamadas lagunas de cotización, es decir, los periodos sin trabajar o sin cotizar. En esos casos, las primeras 48 mensualidades vacías se integran con el 100 % de la base mínima vigente y las restantes con el 50 %. Además, las bases antiguas se actualizan aplicando coeficientes ligados al IPC para evitar que la inflación perjudique el cálculo.

Cuántos años necesitas para cobrar el 100 % de la pensión en 2026

No basta con llegar a la edad de jubilación. La cuantía final también depende del porcentaje de base reguladora que corresponda según los años cotizados. Con 15 años trabajados, que es el mínimo exigido, sólo se tiene derecho al 50 % de la base reguladora. A partir de ahí, el porcentaje aumenta progresivamente: por cada uno de los siguientes 49 meses cotizados se suma un 0,21 %. Por los 209 meses posteriores se añade un 0,19 %. Y tengamos en cuenta también que en 2026, para cobrar el 100 % de la pensión será necesario haber cotizado 36 años y seis meses. A partir de 2027, el requisito subirá hasta los 37 años.

Tabla orientativa de las pensiones si has cobrado el Salario Mínimo Interprofesional

Tomando como referencia una base reguladora aproximada de 1.183,89 euros mensuales, esta sería la pensión orientativa según los años cotizados:

15 años cotizados : unos 591,94 euros mensuales.

: unos 591,94 euros mensuales. 20 años cotizados: alrededor de 703 euros.

alrededor de 703 euros. 25 años cotizados: cerca de 845 euros.

cerca de 845 euros. 30 años cotizados: aproximadamente 1.000 euros.

aproximadamente 1.000 euros. 35 años cotizados: alrededor de 1.145 euros.

alrededor de 1.145 euros. 36 años y seis meses o más: unos 1.183,89 euros mensuales.

Estas cantidades son aproximadas y pueden variar dependiendo de la carrera laboral, las lagunas de cotización, las revalorizaciones y la situación familiar del pensionista.

Recordemos además, que en muchos casos, las pensiones calculadas con bases mínimas terminan situándose por debajo de las cuantías mínimas fijadas cada año por el Estado. Cuando ocurre eso, ya hemos comentado que la Seguridad Social puede aplicar el complemento a mínimos, con el que se puede

aumentar la pensión hasta alcanzar la cuantía mínima correspondiente según cada situación familiar. Por ejemplo, no cobra lo mismo un jubilado con cónyuge a cargo que una persona que vive sola.