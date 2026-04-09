La Legión Española es una unidad de élite del Ejército de Tierra conocida por su disciplina, y éste es el dinero que cobra al mes un legionario en 2026 en España. Quienes deseen formar parte de la Legión Española deben tener en cuenta que el ingreso se realiza a través de las convocatorias de Tropa y Marinería del Ministerio de Defensa.

El trabajo ofrece alojamiento y vestuario, cobertura de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, seguro de desempleo, 22 días de vacaciones al año y permisos extraordinarios, además de la posibilidad de participar en misiones en el extranjero y contar con asistencia médica, seguro de vida y de accidentes.

Sueldo de un legionario en 2026 en España

La Legión Española es una unidad militar con características muy específicas, y quienes deseen formar parte deben demostrar vocación de servicio y un fuerte compromiso con España.

Se requiere ser ciudadano español o de un país miembro de la Unión Europea. También pueden presentarse personas hispanoamericanas o ecuatoguineanas que residan legalmente en España. Este requisito es indispensable para poder alistarse en la Legión.

Los aspirantes deben tener entre 18 y 29 años al incorporarse al Centro Militar de Formación.

Se exige una estatura mínima de 1,55 metros y máxima de 2,03 metros, con un Índice de Masa Corporal (IMC) entre 18 y 29.

También existen restricciones relacionadas con la visión y la salud general: la miopía y la hipermetropía no pueden superar las cuatro dioptrías, el astigmatismo no puede exceder las dos dioptrías, y no se deben presentar enfermedades que impidan el servicio militar.

No se admite a aspirantes con antecedentes penales, ni en España ni en países anteriores de residencia.

Se requiere como mínimo haber completado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o un título equivalente. Algunos puestos específicos pueden requerir estudios adicionales, especialmente en áreas técnicas o especializadas.

Proceso de selección

El proceso de selección consta de varias fases: concurso de méritos, prueba de inglés, evaluación psicológica, pruebas físicas y reconocimiento médico. La prueba de inglés es eliminatoria y evalúa comprensión escrita, gramática y vocabulario.

Las pruebas físicas que debe superar un legionario en 2026 incluyen salto vertical, flexiones de brazos, carrera de 50 metros, carrera de 1.000 metros, natación de 50 metros y un circuito de agilidad, todas con marcas mínimas que deben superarse para continuar en el proceso de selección. Para los hombres, los mínimos son 42 centímetros en salto vertical, 18 flexiones, 8 segundos en 50 metros, 3 minutos y 55 segundos en 1.000 metros, 1 minuto en natación y 14 segundos en el circuito; para las mujeres, 36 centímetros, 12 flexiones, 8,8 segundos, 4 minutos y 25 segundos, 1 minuto y 8 segundos y 16 segundos respectivamente. Estas pruebas forman parte de la evaluación psicofísica, que incluye también reconocimiento médico y examen psicológico.

Una vez superados los requisitos, los aspirantes ingresan al Centro Militar de Formación, donde reciben instrucción básica, entrenamiento físico intensivo y formación táctica. Durante esta etapa aprenden disciplina militar, manejo de armamento, técnicas de combate y trabajo en equipo, preparación fundamental para integrarse en esta unidad de élite del Ejército de Tierra.

Salario

Una vez superado el proceso de selección en el Centro de Selección de la Delegación de Defensa, se asigna la plaza de destino en función de los resultados obtenidos. La formación incluye un periodo de Formación General Militar de dos meses y Formación Específica de entre uno y diez meses, según la especialidad, realizándose en el mismo centro; las Especialidades Operativas duran un mes y las Técnicas hasta diez meses.

La mayoría de los legionarios pertenece a la escala de Tropa y Marinería, que se divide en dos subgrupos principales. El subgrupo C2, el más habitual al inicio, tiene un sueldo base aproximado de 749,58 euros mensuales en 12 pagas ordinarias, con dos pagas extraordinarias cercanas a 742 euros cada una. Por su parte, el subgrupo C1, destinado al personal con relación de servicios permanente, cuenta con un sueldo base de 900,63 euros mensuales y pagas extraordinarias de alrededor de 778 euros. En 2026, las retribuciones se actualizaron con un aumento general del 1,5 % sobre las tablas salariales vigentes.

La mayor parte del salario de un legionario en 2026 proviene de los complementos. Entre los más importantes se encuentran el complemento específico, que remunera la dedicación y exigencia del puesto; el complemento de empleo, ligado al rango militar; los complementos singulares, asociados a características especiales del destino; y las gratificaciones o productividad por servicios extraordinarios. Tras la revisión salarial aprobada por el Ministerio de Defensa en 2025, se añadió un incremento mensual en el complemento específico, que en 2026 asciende a 388,22 euros.

Tomando como referencia el salario base, las pagas extraordinarias y los complementos habituales, un legionario del subgrupo C2 percibe alrededor de 1.200 euros mensuales (14 pagas), mientras que un legionario del subgrupo C1 recibe aproximadamente 1.400 euros al mes en 2026. Estas cifras pueden variar según el destino, las responsabilidades o la participación en operaciones concretas. Asimismo, cada tres años de servicio, los trienios incrementan ligeramente el sueldo: 22,40 euros adicionales por trienio en C2 y 32,31 euros en C1.