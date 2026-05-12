Ni deducciones por alquiler ni por hijos: el plan de pensiones es el verdadero truco para que Hacienda te devuelva dinero

Con la campaña de la renta ya en marcha, mucha gente desea saber qué deducciones existen este año para pagar menos a Hacienda. Hay quienes se fijan en lo que se pueden deducir por el alquiler, otros buscan si pueden incluir gastos autonómicos y también están los que confían en que tener hijos les ayude a rebajar algo el resultado final. Pero entre todas esas opciones hay una fórmula que suele quedarse en segundo plano, tiene que ver con el plan de pensiones y por lo visto, puede tener bastante más impacto en la declaraciónde lo que cabría esperar.

Generalmente, mucha gente asocia el plan de pensiones únicamente al ahorro para la jubilación y no piensa en ellos hasta cierta edad, pero lo cierto es que también sirven para reducir impuestos de una forma bastante efectiva. No funcionan exactamente como una deducción tradicional, pero sí permiten rebajar la base imponible del IRPF y eso termina notándose cuando Hacienda hace cuentas. De hecho, hay contribuyentes que consiguen ahorrar varios cientos de euros simplemente por haber hecho aportaciones antes de cerrar el ejercicio fiscal. Todo depende del dinero ingresado en el plan y, sobre todo, del tramo de IRPF en el que tribute cada persona.

Por qué el plan de pensiones permite pagar menos en la renta

La diferencia frente a otras ventajas fiscales está en cómo actúa el plan de pensiones dentro de la declaración. No resta directamente una cantidad de impuestos, sino que reduce los ingresos sobre los que Hacienda calcula el IRPF. Dicho de otra manera, el contribuyente pasa a tributar por una cifra menor. Y eso puede marcar bastante diferencia, especialmente en salarios medios y altos.

Por ejemplo, si una persona tiene una base imponible de 32.000 euros y aporta 1.500 euros a su plan de pensiones, Hacienda hará el cálculo como si hubiese ganado 30.500 euros. Ese ajuste cambia el resultado final de la declaración y puede hacer que salga a devolver o que la cantidad a pagar sea bastante menor. Precisamente por eso muchos asesores fiscales recomiendan revisar las aportaciones antes de que termine el año, porque una vez cerrado el ejercicio ya no hay margen para aplicar esa reducción.

Cuánto dinero puedes ahorrar realmente en la renta

El límite de aportación cambia según el tipo de plan de pensiones que tenga cada persona. En los planes individuales, que son los más habituales en España, el máximo que puede reducirse actualmente es de 1.500 euros al año, siempre que esa cantidad no supere el 30% de los rendimientos netos del trabajo.

A partir de ahí, el ahorro depende directamente del tipo marginal de IRPF. Una persona que tribute en el tramo mínimo del 19% puede ahorrarse unos 285 euros si aporta esos 1.500 euros máximos. Sin embargo, alguien con ingresos elevados y un marginal del 45% podría llegar a ahorrar hasta 675 euros haciendo exactamente la misma aportación anual. El mecanismo es bastante simple porque el porcentaje del marginal se aplica sobre la cantidad reducida en la base imponible.

Por eso muchas personas con sueldos altos aprovechan especialmente este producto financiero antes de terminar el año fiscal, ya que les permite ajustar bastante la declaración de la renta.

Los planes de empresa y los de autónomos tienen límites más altos

Aunque la mayoría de trabajadores tiene contratado un plan individual, existen otras modalidades con topes mucho mayores. Es el caso de los planes de empleo o colectivos que ofrecen algunas empresas a sus trabajadores. En estas modalidades, las aportaciones conjuntas entre empresa y empleado pueden alcanzar hasta 10.000 euros anuales. Eso hace que el ahorro fiscal potencial sea muchísimo más elevado en determinados casos.

También existe la figura de los planes simplificados para autónomos, creados hace relativamente poco tiempo. Gracias a ellos, muchos trabajadores por cuenta propia pueden aportar hasta 7.250 euros anuales y reducir todavía más la base imponible del IRPF. Precisamente los autónomos son uno de los perfiles que más están utilizando este tipo de productos porque les permite ajustar mejor la tributación y planificar el ahorro a largo plazo al mismo tiempo.

El rescate del plan también tributa ante Hacienda

Aunque ahora sirva para pagar menos impuestos, el dinero del plan de pensiones no queda libre de tributación para siempre. Cuando llegue el momento de rescatarlo, Hacienda volverá a tenerlo en cuenta. Las cantidades recuperadas tributan como rendimientos del trabajo y se suman al resto de ingresos del contribuyente, incluida la pensión pública. Por eso, muchos expertos recomiendan no sacar todo el dinero de golpe.

Cobrar grandes cantidades en un solo ejercicio puede hacer que el tipo marginal suba bastante y que se termine pagando más IRPF del esperado. Precisamente por eso, numerosos asesores aconsejan rescatar el plan poco a poco y en forma de renta periódica. Aun así, para muchas personas sigue compensando claramente. Durante años han conseguido reducir la factura fiscal mientras el dinero permanecía invertido y generando rentabilidad, algo que otros productos de ahorro no permiten de la misma manera.