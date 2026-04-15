Las pensiones que promete el Gobierno de Sánchez se encuentran muy por encima del nivel necesario para considerarlas sostenibles. En concreto, su rentabilidad es un 25% superior al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de España previsto para los próximos años. Esta es una de las conclusiones del informe titulado Cómo reformar el sistema de pensiones, elaborado por dos reputados economistas de la Universidad de las Hespérides.

El estudio toma como referencia la Tasa Interna de Retorno (TIR) de las pensiones más conservadora de todos los estudios recientes. Es decir, comparan la cantidad que el pensionista ha pagado a lo largo de su vida con el dinero que recibe después de su jubilación (descontando la inflación). Así, siguiendo la estimación de Fedea, tienen en cuenta que la TIR de las pensiones se sitúa en el 2,61%.

«Este valor incorpora varios ajustes relevantes», pues «se considera únicamente el componente contributivo de las pensiones, se tiene en cuenta el dividendo por supervivencia que beneficia a quienes alcanzan la jubilación frente a quienes fallecen o quedan incapacitados antes, y se utiliza un tipo de cotización equivalente del 21,05% que refleja el coste real para el sistema».

En ese contexto, el informe se hace eco de las proyecciones económicas de Bruselas «para las próximas décadas». La Comisión Europea estima una subida del PIB de «apenas un 1,22% anual de media hasta 2070, debido al envejecimiento poblacional y a la desaceleración de la productividad».

Por ello, si se relacionan ambas variables, «la brecha respecto al crecimiento histórico es de 0,37 puntos porcentuales, mientras que respecto al crecimiento proyectado asciende a 1,39 puntos». Con todo, el documento advierte de que, «si se utiliza la estimación de la AIReF», que es de una TIR del 3,7% para las pensiones, «las brechas aumentan hasta 1,46 y 2,48 puntos porcentuales respectivamente».

«Una TIR del 2,61% frente a un crecimiento del 1,22% implica que el sistema promete pensiones aproximadamente un 25% superiores a las que serían actuarialmente sostenibles», lamenta el informe de la Universidad de las Hespérides. «Con la estimación de la AIReF, el exceso de generosidad se aproximaría al 60%», asegura.

El problema de las pensiones con Sánchez

En ese sentido, los economistas advierten de que, «para alcanzar el equilibrio actuarial con el crecimiento proyectado, las pensiones deberían reducirse entre un 20% y un 37%, o bien las cotizaciones aumentar en proporciones similares».

El informe sentencia algo que deja en evidencia la gestión del sistema de pensiones que está llevando a cabo el Gobierno de Sánchez: «Este desequilibrio tiene consecuencias directas sobre las finanzas públicas».

Según los analistas, «el déficit contributivo de la Seguridad Social ha de cubrirse mediante transferencias del Estado, que en última instancia se financian con impuestos presentes o futuros».

«La persistencia de este déficit genera una acumulación de deuda implícita que compromete la equidad intergeneracional y la sostenibilidad fiscal a largo plazo», advierten. «Esto exige una reforma de fondo, que se desarrolla en la sección siguiente», lamentan.

Todo lo contrario de lo que está defendiendo el Ejecutivo socialista, que presume de tener una hucha de las pensiones creciente ocultando el endeudamiento cada vez más acuciante del sistema.