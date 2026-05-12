Warner planea hacer una película de una de sus series más queridas: la cancelaron tras cuatro temporadas

Si pensamos en el escritor Michael Crichton, posiblemente la mayoría de personas le atribuyan el genio de su obra a una única cinta: Jurassic Park (1993). Sin embargo, el autor norteamericano fue también el responsable de otro universo donde un distópico parque temático es el protagonista. Nos referimos, cómo no, a Westworld, un guion concebido para la gran pantalla que fue dirigido por él mismo y que en la España de 1973 fue recibida bajo el nombre de Almas de metal. La idea tuvo una secuela tres años después con Mundo futuro, aunque la mayoría de los espectadores recordarán con más entusiasmo la serie de cuatro temporadas de HBO Max. Warner canceló aquel magnífico serial sin darnos un final definitivo y ahora, los principales informes apuntan a que el estudio ha dado luz verde para la concepción de una nueva película de Westworld.

El elegido para abordar el material de Crichton es el mismo guionista que trasladó al libreto el legendario filme de dinosaurios de Spielberg, David Koepp. El responsable de historias tan diferentes que van desde Ojos de serpiente (1998) y Spider-Man (2002) hasta La habitación del pánico (2002), ya está escribiendo un argumento que, según los medios internacionales, tendrá como base la cinta de los 70 y no la serie creada por Jonathan Nolan. La producción todavía no ha escogido a un cineasta, pero por la información recabada, no son pocos los realizadores que estarían interesados en asumir el liderazgo del proyecto.

Warner quiere crear (otra) película de ‘Westworld’

Warner no pasa por su mejor momento y, en un Hollywood falto de propiedades intelectuales innovadoras que funcionen, afrontar un remake de la película Westworld parece algo tan pragmático como tedioso.

Koepp conoce mejor que nadie el organigrama mental y creativo del escritor fallecido en 2008 y, recientemente, está viviendo una especie de resurgimiento profesional, gracias a trabajos como Kimi (2022), Presence (2024) o Jurassic World: El renacer (2025). Eso sí, el estreno más esperado es su próxima colaboración con Spielberg, marcando el regreso de este a la ciencia ficción en verano con El día de la revelación (12 de junio).

Como serie, fue muy querida por su base de fans. Pero jamás ocupó ese ambicioso pedestal pretendido de ser una IP generacional para los espectadores. La caída drástica de la audiencia, los costes de producción inasumibles y la reestructuración de Warner tras su fusión con Discovery llevan a que el formato de una película sea el único camino posible para el resurgimiento de Westworld.

¿De qué trataba la cinta de 1973?

La Westworld primigenia nos ponía en la piel de un grupo de visitantes adinerados que visitaban un parque temático sobre el Lejano Oeste. Allí podían desafiar a robots y vivir la experiencia de aquella época pasada. Sin embargo, un fallo en un robot tirador experto se convierte en una pesadilla cuando este comienza a disparar de verdad a todos los visitantes.

Warner no sólo canceló definitivamente la serie, sino que terminó eliminándola de la plataforma de HBO Max. Los que quieran rememorar las cuatro temporadas deben acudir ahora al mercado físico o comprarla a través de la plataforma de Prime Video.