Las cartas de Hacienda que ponen en alerta a estos ciudadanos a partir de este día: hay más de 130.000 afectados

Hacienda mandará durante el mes de mayo sus famosas cartas a los ciudadanos para informarles de que su declaración de la renta contiene algunos errores. En los próximos días, desde la Agencia Tributaria comenzarán a notificar a los contribuyentes para que puedan corregir los errores y realizar una declaración complementaria. Esta operación se llevará a cabo en dos fases: en el mes de mayo y junio. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las famosas cartas de Hacienda por la declaración de la renta.

La campaña de la declaración de la renta 2026 sigue su curso y la Agencia Tributaria informó el pasado 6 de mayo que, un mes después de haber abierto el plazo para completar el ejercicio del IRPF, se han presentado 7,9 millones de declaraciones. De todos ellos, 1,17 millones han sido con resultado a ingresar, mientras que 6,3 millones son a devolver. Desde la Administración también han informado que han devuelto el dinero a 4,49 millones de ciudadanos por un importe total de 3,14 millones de euros.

La Agencia Tributaria también ha informado que durante este mes de mayo enviará un total de 130.000 cartas a los contribuyentes para notificar posibles errores en la confirmación de la declaración de la renta. Esta misiva tiene como objetivo que los ciudadanos puedan corregir estos presuntos errores y realicen una declaración complementaria con los datos que tienen en Hacienda. La primera ronda de cartas se enviará en los próximos días y la segunda tanda será a partir de junio.

Hacienda y las cartas en la renta 2026

El envío de cartas de Hacienda es uno de los clásicos de la campaña de la declaración de la renta, ya que en muchas ocasiones los datos proporcionados por el contribuyente no coinciden con los que tiene la Agencia Tributaria o bien el borrador se ha confirmado con algunos errores. Por ello, desde el fisco notifican a los ciudadanos para que puedan llevar a cabo una corrección antes de que la Administración entre en materia.

La Agencia Tributaria, en un comunicado, ha informado que estas famosas cartas son enviadas al domicilio de los contribuyentes «a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la Agencia Tributaria». En este mes de mayo se enviarán las primeras cartas de las 130.000 que tiene preparadas la Administración, siendo el mes de junio la siguiente tanda dentro de esta primera batería de cartas a los contribuyentes que ya han presentado la declaración.

«Si el contribuyente entiende que su declaración era correcta, lógicamente no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, se le da la opción de corregirla mediante la correspondiente declaración rectificativa», dicen desde la Agencia Tributaria, a la vez que dejan claro que: «El pasado año se presentaron más de 45.000 declaraciones rectificativas tras recibir el aviso preventivo, evitando así comprobaciones, generación de intereses y eventuales sanciones».

«Esta fórmula preventiva se suma a los avisos y advertencias para evitar errores que la Agencia ofrece a los contribuyentes en el documento de datos fiscales y en Renta Web antes de presentar la declaración, mensajes que, además, en esta campaña se han ampliado a nuevos supuestos», informa la Agencia Tributaria en un comunicado.

Las fechas en la declaración de la renta

Desde el pasado 8 de abril, los contribuyentes españoles tienen la opción de presentar los ingresos de 2025 a través de internet. El 5 de mayo se abrió la vía para poder hacer el ejercicio del IRPF por la vía telefónica y, a partir del mes de junio, se habilitará la posibilidad de que los ciudadanos puedan hacer la renta en cualquier oficina de la Agencia Tributaria. Las fechas son las siguientes.