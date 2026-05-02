La Agencia Tributaria, que depende directamente del Ministerio de Hacienda, se enfrenta a una querella criminal interpuesta por el cuarto mayor operador de hidrocarburos de España, Hatta Energy. La ha sustanciado, en concreto, contra cinco altos cargos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), por hechos ocurridos cuando todavía estaba al frente del Ministerio de Hacienda la hoy candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María José Montero, que fue quien en su día nombró a la que sigue siendo directora general de la AEAT, Soledad Fernández Doctor. Hatta Energy fundamenta su querella criminal en una «flagrante prevaricación» de la Agencia Tributaria para frenar el desarrollo legítimo de negocio de la compañía. Habla abiertamente de «trama corrupta».

El contencioso se dirimía hasta ahora en un plano estrictamente administrativo. Pero, al margen de que ese cauce siga su curso, los servicios jurídicos de Hatta Energy consideran que en la actuación de la AEAT hay una clara intención de incumplir la ley en perjuicio de la empresa. De ahí que haya decidido abrir la vía penal. El motivo del litigio es la demora en la concesión de la acreditación de «operador confiable» que corresponde otorgar a la AEAT. Hatta subraya que no hay motivo alguno para que la Agencia Tributaria no haya resuelto esta petición pese a haber transcurrido el plazo máximo que establece la ley para que ese organismo resuelva estos expedientes.

La querella penal va dirigida contra cuatro altos funcionarios de la Delegación de la AEAT en Galicia y una responsable de la sede madrileña de la Inspección de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).

En un comunicado, la compañía señala que desde enero está a la espera de que la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia resuelva esta figura, de reciente creación, que exige el cumplimiento de cuatro requisitos.

Según Hatta, cumple todos ellos, pero denuncia que la resolución se está retrasando de forma deliberada, lo que la sitúa en una situación de incertidumbre y la obliga a adelantar el 110 % del IVA en cada operación.

Operadora principal de hidrocarburos

La empresa, con sede en Oleiros (A Coruña), es la cuarta operadora de hidrocarburos en España y uno de los principales proveedores de estaciones de servicio independientes, que representan más del 40 % del mercado.

Además, fue incluida el pasado diciembre por la CNMC entre los cinco operadores principales del país.

Hatta advierte de que esta situación está generando tensiones financieras que afectan a su actividad, además de distorsionar la competencia en el mercado y tener impacto en los precios finales para los consumidores.

Asimismo, critica que la Agencia Tributaria en Galicia disponía de un plazo máximo de tres meses para resolver el expediente vencido el 6 de abril sin que hasta ahora haya habido una resolución expresa.

Trama corrupta de Hacienda

La compañía califica lo ocurrido como una posible «trama corrupta» y habla de «flagrante prevaricación».

La querella se suma a la denuncia presentada el 18 de marzo ante la Fiscalía Anticorrupción, que ya ha sido ampliada en dos ocasiones con nueva documentación.

Pese a no existir una relación directa, el conflicto se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre el control fiscal en el sector de los hidrocarburos, marcado por investigaciones judiciales relacionadas con el fraude de IVA.

En este ámbito, el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero ha estado sometido a presión política, aunque la ministra no figura como investigada en dichas causas.