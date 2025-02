La trama corrupta de los hidrocarburos

Lo tengo escrito desde hace muchos meses tras destaparse el gran escándalo alrededor de José Luis Ábalos, Koldo y demás compañeros del trinke: lo gordo está en esa autorización para operar en el tema del petróleo.

Es el asunto que realmente preocupa al eje Ferraz/Moncloa porque es ahí donde se han movido miles de millones de euros. ¿Las mascarillas? Sí, pero menos jurdó. Es una pista que conduce directamente a Venezuela y República Dominicana; a su alrededor se amontonan millones de euros. Ya aparecen otros nombres a los clásicos de la corrupción socialista. Ahí tienen a la ex ministra del ramo en aquellos años Reyes Maroto; la pobre vallisoletana anda en un sin vivir, no le llega la blusa al cuello. Balbucea sobre su relación con Aldama (42 whatsapps ni más ni menos), palabras cariñosas con don Víctor… Y eso que no le conocía.

Conceder un permiso gubernamental para operar en hidrocarburos no es algo que se lo concedan a cualquiera sin estar bien relacionado con el poder que puede extender esa autorización. Víctor de Aldama lo estaba. Bien lo sabe Santos Cerdán, otro que más pronto que tarde terminará por caer como Sansón con todos sus filisteos. La señora Pano llevó bolsas de dinero a Ferraz y ahora que está imputada podrá extenderse en verdad. Para ello ha contratado al ex juez Gómez Bermúdez, que por oficio se conoce bien el percal.

Las pruebas que Aldama dice atesorar se refieren fundamentalmente a esa concesión para operar en la compra y venta de petróleo, y es la pista que conduce directamente al clan de los Soles caribeño, con Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello al frente. Aldama fue clave en la visita de la número dos del asesino régimen chavista a España y nadie se sube a jet privado oficial sin ser persona de máxima confianza y representar interés.

Tengo para mí que pronto se abrirá en canal ese melón. Se comprende el nerviosismo gubernamental.