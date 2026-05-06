Cuánto tarda Hacienda en devolverte el dinero de la declaración de la renta: lo que debes hacer si se demora

Hacienda ya ha comenzado a devolver el dinero de la declaración de la renta a los contribuyentes que han completado el ejercicio del IRPF. La Agencia Tributaria ya ha resuelto las primeras declaraciones después de inaugurar la campaña el pasado miércoles 8 de abril. La Administración tiene de plazo hasta el 31 de diciembre para cumplir con las devoluciones y, en caso contrario, tendrá que pagar intereses. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los plazos de Hacienda con el dinero de la declaración de la renta.

La campaña de la renta 2026 comenzó el pasado 8 de abril y Hacienda ya está manos a la obra cumpliendo con los pagos a los contribuyentes más rápidos que ya hayan hecho la declaración de ingresos del año 2025. Lo habitual es que, en los casos más sencillos, que no requieran de comprobaciones, la Agencia Tributaria efectúe la devolución del dinero de la declaración de la renta en un plazo de una semana.

La devolución del dinero de la declaración de la renta se puede demorar hasta un mes en los casos de las declaraciones de la renta más complejas que requieran de alguna comprobación; por ejemplo, son las que incluyen alguna deducción estatal o autonómica. Así que, si durante estos días decides confirmar el borrador y presentar la declaración de la renta, lo normal es que antes del verano tengas el ingreso de Hacienda en caso de que el ejercicio del IRPF te salga ‘a devolver’.

El dinero de la declaración de la renta

Hacienda suele devolver el dinero de la declaración de la renta en alrededor de un mes, pero también hay que dejar claro que el plazo legal de Hacienda para proceder a este ingreso es de seis meses después del 30 de junio, que es la fecha límite para declarar los ingresos correspondientes al año 2025. Así que Hacienda tendrá que devolver el dinero de la declaración de la renta antes del 31 de diciembre del 2026 y, en caso contrario, tendrá que pagar intereses.

Estos intereses rondan el 4% y dependerán de las cantidades que se adeuden y también de los días de retraso en la devolución del dinero de la declaración. @pitu.tax, un influencer de las redes sociales que ofrece vídeos didácticos sobre economía, también ha informado sobre los plazos de Hacienda con la declaración de la renta.

«En el caso de que hayas rectificado una renta de años anteriores, el plazo de devolución suele ser más largo. Por experiencia propia, te diría que suele estar entre uno y tres meses en casos sencillos, y de seis meses a un año en casos más complicados», dice sobre las situaciones en las que se resuelven declaraciones de los años anteriores. Este experto en economía también aconseja a los contribuyentes que en los canales oficiales de la Agencia Tributaria también se podrá consultar el estado de la renta, si está en tramitación o está pendiente de pago.

Al igual que Hacienda tiene sus plazos, los contribuyentes a los que la declaración de la renta les salga ‘a pagar’ también tienen sus obligaciones. Estos podrán abonar las cantidades correspondientes de forma fraccionada, siendo un 60% cuando se confirme el borrador y el 40% restante antes de la primera semana de noviembre. En caso contrario, se tendrán que abonar las cantidades con intereses.