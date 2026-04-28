En este sentido, la entidad financiera obtuvo un beneficio neto de 12,6 millones de euros en el conjunto del primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 43,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

«Durante el primer trimestre de 2026 Renta 4 Banco ha mantenido un elevado nivel de actividad comercial en todas las áreas, lo que se traduce en una buena evolución de los ingresos con incremento significativo en la cifra de comisiones e incremento de márgenes de actividad en todas las líneas de negocio», ha afirmado el banco en un comunicado.

Renta4 mejora sus márgenes

Los ingresos totales del banco (margen bruto) entre enero y marzo fueron de 48,7 millones de euros, un 22,9% más. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) fueron de 7,7 millones, un 19,2% más, al tiempo que las comisiones netas se situaron en 36,5 millones, un 17,6% más.

Asimismo, el banco registró un impacto positivo del resultado de las operaciones financieras (ROF) de 4,5 millones, un 73,3% más, y de 4,2 millones por las diferencias de cambio, un 22,8% más.

«A pesar de la inestable situación geopolítica en la que persisten focos de incertidumbre, el entorno económico y financiero global continúa mostrando una evolución razonadamente favorable en el inicio de 2026», ha avanzado el banco.

Los gastos de personal en el trimestre fueron de 18,6 millones, un 20,3% más, al tiempo que el resto de gastos de administración fue de 9 millones de euros, un 6% menos. El impacto de las amortizaciones fue de 3 millones de euros, un 1,2% menos.

La ratio de capital CET1, la de mayor calidad, se situó en el 17,7%, lo que supone una mejora de casi 1,2 puntos porcentuales. De su lado, el retorno sobre capital (RoE) alcanzó el 28,79%.

Los activos de la red propios avanzaron un 21%, hasta los 27.412 millones de euros, mientras que los de la red de terceros alcanzaron los 16.535 millones, un 17,9%. El número de clientes de la red propio se elevó un 7,5%, hasta los 149.571.

Las filiales de Latinoamérica continúan manteniendo una «actividad comercial satisfactoria» y su aportación conjunta al resultado consolidado fue en el primer trimestre del 9,4%.