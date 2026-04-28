Renta 4 Banco dispara su beneficio un 43,4% en el primer trimestre de 2026 hasta los 12,6 millones
Renta 4 Banco obtuvo un beneficio neto de 12,6 millones de euros en el conjunto del primer trimestre de 2026
Renta 4 no deja de reportar buenas noticias. Hace una semana, el banco anunció que abría la puerta del capital privado al inversor minorista y ahora llega con unos resultados que casi doblan los del año anterior.
En este sentido, la entidad financiera obtuvo un beneficio neto de 12,6 millones de euros en el conjunto del primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 43,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
«Durante el primer trimestre de 2026 Renta 4 Banco ha mantenido un elevado nivel de actividad comercial en todas las áreas, lo que se traduce en una buena evolución de los ingresos con incremento significativo en la cifra de comisiones e incremento de márgenes de actividad en todas las líneas de negocio», ha afirmado el banco en un comunicado.
Renta4 mejora sus márgenes
Los ingresos totales del banco (margen bruto) entre enero y marzo fueron de 48,7 millones de euros, un 22,9% más. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) fueron de 7,7 millones, un 19,2% más, al tiempo que las comisiones netas se situaron en 36,5 millones, un 17,6% más.
Asimismo, el banco registró un impacto positivo del resultado de las operaciones financieras (ROF) de 4,5 millones, un 73,3% más, y de 4,2 millones por las diferencias de cambio, un 22,8% más.
«A pesar de la inestable situación geopolítica en la que persisten focos de incertidumbre, el entorno económico y financiero global continúa mostrando una evolución razonadamente favorable en el inicio de 2026», ha avanzado el banco.
Los gastos de personal en el trimestre fueron de 18,6 millones, un 20,3% más, al tiempo que el resto de gastos de administración fue de 9 millones de euros, un 6% menos. El impacto de las amortizaciones fue de 3 millones de euros, un 1,2% menos.
La ratio de capital CET1, la de mayor calidad, se situó en el 17,7%, lo que supone una mejora de casi 1,2 puntos porcentuales. De su lado, el retorno sobre capital (RoE) alcanzó el 28,79%.
Los activos de la red propios avanzaron un 21%, hasta los 27.412 millones de euros, mientras que los de la red de terceros alcanzaron los 16.535 millones, un 17,9%. El número de clientes de la red propio se elevó un 7,5%, hasta los 149.571.
Las filiales de Latinoamérica continúan manteniendo una «actividad comercial satisfactoria» y su aportación conjunta al resultado consolidado fue en el primer trimestre del 9,4%.
Comprometidos con el inversor
Según Juan Carlos Ureta Estades, director de desarrollo de negocio de Renta 4, “no nos preocupa tanto la coyuntura de tipos de interés o las valoraciones actuales, sino la dispersión de los retornos que afronta un inversor a la hora de elegir acertadamente en un universo tan amplio.
«Nuestro valor añadido es precisamente realizar esa selección rigurosa, ofreciendo un vehículo robusto y diversificado que busca mitigar esa dispersión y acceder a rentabilidades consistentes”, añade, el director.