sucesos

Muere un peatón al ser atropellado por un coche en la autovía de Ibiza a Sant Antoni

La conductora del turismo que se estaba incorporando a la vía atropelló al varón que caminaba por el arcén

Ibiza muerto
Agentes de Tráfico de la Guardia Civil.
Indalecio Ribelles
  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

Muere un peatón al ser atropellado por un coche en la autovía de Ibiza a Sant Antoni en el kilómetro 3,5. El accidente ha ocurrido sobre las 06.35 horas de este sábado cuando el coche se ha salido de la vía y ha atropellado al peatón, que ha fallecido, según ha informado la Guardia Civil.

El vehículo implicado lo conducía una mujer y el Instituto Armado ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente. Al parecer, la conductora del turismo que se estaba incorporando a la vía atropelló al varón, que caminaba por el arcén.

La conductora fue sometida a las pruebas reglamentarias y dio negativo en alcohol y drogas.

Lo último en OkBaleares

Últimas noticias