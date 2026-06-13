Muere un peatón al ser atropellado por un coche en la autovía de Ibiza a Sant Antoni en el kilómetro 3,5. El accidente ha ocurrido sobre las 06.35 horas de este sábado cuando el coche se ha salido de la vía y ha atropellado al peatón, que ha fallecido, según ha informado la Guardia Civil.

El vehículo implicado lo conducía una mujer y el Instituto Armado ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente. Al parecer, la conductora del turismo que se estaba incorporando a la vía atropelló al varón, que caminaba por el arcén.

La conductora fue sometida a las pruebas reglamentarias y dio negativo en alcohol y drogas.