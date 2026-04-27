Noche de tensión en Ibiza: un brutal accidente de moto deja a un joven de 25 años al borde de la muerte

Un dramático suceso en Ibiza sacudió la tranquilidad de la noche del domingo en Sant Josep de sa Talaia (Eivissa), cuando un motorista de 25 años sufrió un violentísimo accidente que lo ha dejado en estado crítico. Noche de tensión, nervios e incertidumbre. Las próximas horas serán determinantes para conocer la evolución del paciente.

El siniestro tuvo lugar poco después de las 21:00 horas en la carretera de sa Caleta, a escasos metros —unos 50— del cruce con el camí des Còdols. Según las primeras informaciones, fue un testigo que pasaba por la zona quien, al encontrarse con la escena, dio la voz de alarma al 112 alertando de la gravedad del impacto.

La respuesta de emergencias fue inmediata. Dos ambulancias del Servicio de Atención Mèdica Urgente (SAMU 061), una equipada con soporte vital avanzado y otra básica, acudieron a toda prisa al lugar del accidente. A su llegada, los sanitarios se encontraron con una escena crítica: el joven presentaba múltiples traumatismos de extrema gravedad tras el fuerte choque.

Los equipos médicos trabajaron contrarreloj para estabilizarlo en el mismo punto del siniestro, logrando mantenerlo con vida en una intervención marcada por la urgencia y la tensión. Tras ello, fue evacuado de inmediato al Hospital Can Misses bajo activación del protocolo de politrauma.

Sin embargo, la situación empeoró debido a la gravedad de las lesiones. En una operación logística de máxima urgencia, se decidió su traslado en helicóptero medicalizado a Mallorca. Un helicóptero del SAMU 061 despegó con el joven a bordo rumbo al Hospital Universitario Son Espases, donde ingresó directamente en quirófano para ser intervenido de urgencia.

A estas horas, el motorista permanece hospitalizado en estado muy grave, mientras las autoridades investigan las circunstancias de este impactante accidente de tráfico en Ibiza que ha vuelto a poner el foco en la peligrosidad de ciertos tramos de la red viaria de la isla.