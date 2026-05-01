Hacienda confirma el nuevo beneficio fiscal para las rentas más ajustadas: nueva ayuda de 340 euros que ya está en vigor

Hacienda ofrece una ayuda de 340 euros en la declaración de la renta para los españoles con salarios más bajos. La Agencia Tributaria confirma en su página web esta «deducción por obtención de rendimientos del trabajo» a la que se pueden acoger los trabajadores que cumplan con una serie de requisitos, que se especifican en los canales oficiales de la Administración. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la ayuda de 340 euros en la declaración de la renta.

La campaña de la renta 2026 avanza hacia su primer mes después de ser inaugurada el pasado miércoles 8 de abril. Desde esta fecha y hasta el próximo 30 de junio, los trabajadores que ingresarán más de 22.000 euros en 2025 tendrán la obligación de presentar la declaración, ya sea a través de internet, vía telefónica o de forma presencial en cualquier oficina de la Agencia Tributaria. Los contribuyentes con varios pagadores, siempre que el segundo supere los 1.500 euros, también estarán obligados a hacer el IRPF, al igual que los trabajadores autónomos. Estas son las fechas de la renta que confirma la Agencia Tributaria:

Del 8 de abril al 30 de junio de 2026: presentación por internet de Renta y Patrimonio 2025.

presentación por internet de Renta y Patrimonio 2025. Del 6 de mayo al 30 de junio de 2026: asistencia telefónica con cita previa, que podrá pedirse del 29 de abril al 29 de junio.

asistencia telefónica con cita previa, que podrá pedirse del 29 de abril al 29 de junio. Del 1 de junio al 30 de junio de 2026: atención presencial en oficinas, también con cita previa, que se abrirá del 29 de mayo al 29 de junio.

La ayuda de 340 euros para las rentas más bajas

A nivel estatal y autonómico se ofrecen una serie de deducciones que permiten a los contribuyentes ahorrar impuestos en la declaración de la renta, y una de las últimas ayudas que ha aprobado Hacienda tiene que ver con una entrega de 340 euros para los trabajadores con rentas más bajas y que cumplan con una serie de requisitos.

«Deducción por obtención de rendimientos del trabajo». Así es como denomina la Agencia Tributaria en su página web a esta ayuda de 340 que ofrece Hacienda en la presente campaña de la renta y a la que se podrán acoger los trabajadores con rentas más bajas.

Así que, desde la página web de la Administración se indica que a esta ayuda se podrán acoger: «Los contribuyentes con rendimientos íntegros del trabajo, derivados de la prestación efectiva de servicios correspondientes a una relación laboral o estatutaria, inferiores a 18.276 euros anuales, siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo antes referidas, superiores a 6.500 euros». Las cuantías que se deducirán son las siguientes:

Cuando los rendimientos íntegros del trabajo a los que se refiere este apartado sean iguales o inferiores a 16.576 euros anuales: 340 euros anuales. Cuando los rendimientos íntegros del trabajo a los que se refiere este apartado estén comprendidos entre 16.576 euros anuales y 18.276 euros anuales: 340 euros menos el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre los rendimientos íntegros del trabajo y 16.576 euros anuales.



«El importe de esta deducción se restará de la cuota líquida total del impuesto una vez practicada la deducción por doble imposición internacional», indica la Agencia Tributaria sobre esta ayuda de 340 euros que pretende ser un pequeño impulso para los ciudadanos con rentas más bajas y que presenten la declaración de la renta, aunque no tengan la obligación por el límite de ingresos.