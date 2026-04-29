Sólo el 25% de las grandes empresas en España utiliza IA prescriptiva, pese a su impacto en la rentabilidad

El desarrollo de soluciones con inteligencia artificial y su aplicación en los retos de las grandes empresas en España ya es una realidad consolidada en el tejido empresarial. Sin embargo, todavía siguen existiendo técnicas

que, pese a ofrecer retornos medibles, no han alcanzado el mismo nivel que otras más mediáticas. Un ejemplo de ello puede ser la optimización matemática, una disciplina que permite no solo anticipar escenarios, sino identificar la mejor decisión posible entre múltiples alternativas.

Es por ello que se ha presentado la primera edición del Barómetro de la Optimización Matemática en España y Portugal, realizado por DECIDE | Linkroad, unidad especializada en inteligencia artificial de Linkroad, en colaboración con Gurobi, líder en soluciones de optimización matemática. El estudio ha revelado que solo 1 de cada 4 grandes empresas españolas aplica IA prescriptiva internamente, bien en proyectos específicos (19%) o con una integración completa como capacidad transversal con equipo dedicado (5%).

Los datos del barómetro concluyen que la práctica totalidad de las grandes empresas españolas identifica margen de mejora en costes y eficiencia operativa. Se concentra especialmente en logística (22%), producción (21%) y planificación (19%), áreas que comparten la necesidad de gestionar múltiples variables y restricciones de forma simultánea.

A pesar de ello, el 83% sigue recurriendo a métodos básicos en cuanto a la toma de esas decisiones. En concreto, el 36% recurre a hojas de cálculo y reglas fijas, el 33% a herramientas de analítica básica y el 14% a la experiencia de su personal, mientras que solo el 15% utiliza soluciones avanzadas de apoyo a la decisión.

Adopción por sectores en las empresas en España

La brecha entre potencial y adopción es visible por sectores en las empresas en España. El retail lidera con un 67% de uso total de la IA prescriptiva, seguido de servicios (58%) e industria y fabricación (57%). En el otro lado, se encuentran transporte y logística como los sectores más rezagados, con solo el 35% de adopción total.

El estudio de DECIDE asegura que la IA prescriptiva se asienta de manera rápida en la operativa de las organizaciones, con un 79% de aplicación en las empresas usuarias. Esta tendencia también se refleja en el nivel de madurez alcanzado. En particular, 3 de cada 4 empresas que usan IA prescriptiva se encuentran ya en fase de consolidación o integración en su toma de decisiones.