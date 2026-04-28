Uno de los profesores de la carrera de Leonor pidió la República en un congreso del PSOE: «Es el futuro de España»

La princesa Leonor estudiará el próximo curso el grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, según anunciaron este lunes los Reyes en un comunicado. En el claustro de profesores del grado se encuentran analistas políticos y sociólogos mediáticos, concejales de Más Madrid, ideólogos de Podemos y otros docentes abiertamente críticos con la Monarquía. Es el caso de Jediael Álvarez de Dompablo, actualmente asesor en el Ministerio de Igualdad y cargo socialista.

Álvarez de Dompablo figura en el repertorio de profesores del grado de Ciencias Políticas de la Carlos III como profesor asociado doctor del departamento de Ciencias Sociales.

Tiene una amplia biografía política ligada al PSOE. El año pasado, asumió la Secretaría de Calidad Democrática y Buen Gobierno del PSOE de Madrid que dirige Reyes Maroto. Fue, además, secretario general de las Juventudes Socialistas de Puente de Vallecas (Madrid). En sus redes sociales se describe como «alumno aventajado de Robespierre».

Dompablo siempre ha defendido posiciones republicanas. En 2017, por ejemplo, presentó una enmienda en el Congreso del PSOE que ratificó el liderazgo de Pedro Sánchez en la que se pedía un referéndum para instaurar la Tercera República.

La propuesta provocó un tenso debate en el partido y una negociación contrarreloj al más alto nivel para evitar que prosperase. Finalmente, fue retirada. En el texto se abogaba abiertamente por la llegada de la república: «El proyecto de futuro para España es avanzar hacia la tercera República. Una sociedad libre, justa, donde todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, y donde todos tengan los mismos derechos, pasa por un proyecto republicano para nuestro país. Por lo tanto, los socialistas trabajaremos políticamente para alcanzar la Tercera República Española como un proyecto plural, democrático, social y ciudadano. Para ello, proponemos un referéndum donde el pueblo español pueda decidir su forma de Estado».

En un artículo en Elplural.com, explicaba así su posición: «Anhelamos la república porque como decía la enmienda es el proyecto político que en España puede unir a las diferentes fuerzas progresistas para alcanzar un acuerdo de mínimos como alternativa política (…) Por supuesto que incluye un referéndum para elegir la forma de Estado, pero no es condición necesaria. La república como decía Montesquieu se puede dar en forma de Monarquía, lo importante es que exista una igualdad ciudadana y el compromiso por la defensa de la res publica, la cosa pública».

En sus redes sociales abundan los comentarios críticos con la Corona: «Cuando Felipe VI renuncia a la herencia de su padre, ¿eso también incluye la propia Monarquía?».

En 2018, también celebró el referéndum sobre la Monarquía en la Universidad Autónoma de Madrid: «Esta movilización evidencia que dentro de unas décadas la ciudadanía podremos votar oficialmente». Es, además, colaborador habitual del Canal Red, de Pablo Iglesias, donde ha participado en distintas tertulias de actualidad.