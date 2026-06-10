PP , Vox y un edil no adscrito se unen para echar del gobierno de Callosa de Segura al PSOE

Los siete ediles del PP en el Ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante), la concejal de Vox, Rosario Pilar Griñan, y el edil no adscrito, José Antonio Illán, han presentado una moción de censura contra la actual alcaldesa, la socialista Desamparados Serrano. Esta última se convirtió en alcaldesa en septiembre de 2024, tras dimitir el alcalde del PP que gobernaba en minoría. Solo 22 meses después de aquello, otro concejal popular, José Antonio Franco Amoros, devolverá la alcaldía de Callosa de Segura al PP.

El PP cuenta con siete concejales. Vox, con una edil. Y a ellos se suma, también, el mencionado edil no adscrito. En total, nueve. La mayoría absoluta en un municipio de 17 concejales. Frente a ellos, quedan dos ediles de Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), una formación de corte local que tampoco sigue en el gobierno por un problema de alternancia en la alcaldía Esquerra Unida-Podemos tiene un concejal. Y los socialistas suman seis.

Los firmantes de la moción sostienen que el municipio «no puede seguir» en la actual situación «de parálisis, incertidumbre y falta de liderazgo que ha sufrido durante los últimos meses». Consideran, además, que Callosa de Segura necesita también y de manera «urgente» recuperar la estabilidad institucional y disponer de un gobierno con «capacidad de gestión, dedicación y presencia real» al frente del Ayuntamiento.

El PP defiende, además, en referencia al PSOE, que un gobierno socialista «que no ha atendido los problemas reales de sus vecinos no puede seguir ocupando las instituciones». Y entienden los grupos firmantes que Callosa de Segura necesita un alcalde «que esté al frente del Ayuntamiento, que conozca los problemas del día a día y que dedique todos sus esfuerzos a defender los intereses de los callosinos».

La prioridad del nuevo gobierno local será atender las necesidades más urgentes del municipio y dar respuesta a los problemas reales de los vecinos, pero también comenzar a sentar las bases de un proyecto de ciudad «que permita a Callosa mirar al futuro con ambición, planificación y esperanza».