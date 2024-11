El líder de Compromís en la Comunidad Valenciana, Joan Baldoví, ha ofrecido este lunes los 15 diputados de su partido en las Cortes autonómicas al PSOE para presentar una moción de censura contra el presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, al que apuntan como responsable de la tragedia por su gestión de la DANA. Fuentes del PSOE, sin embargo, aseguran que no están valorando esta propuesta, sino que están centrados en otra estrategia: los socialistas propusieron al PP votar un recambio de Mazón para no hacerlo depender de Vox.

Para poder presentar la moción de censura en la cámara valenciana, se necesitan 20 representantes. Teniendo eso en cuenta, Baldoví ha ofrecido sus diputados, según ha afirmado, «por dignidad y decencia» y con el objetivo, al menos, votar la salida Mazón de la Generalitat, aunque finalmente no consigan la mayoría necesaria.

«Hay momentos en la vida que es necesario actuar por encima de cualquier cálculo», ha indicado en un mensaje a través de la red social X, antes Twitter. «Únicamente por decencia y dignidad», ha añadido en su publicación.

«He anunciado que Compromís pone a sus 15 diputados a disposición de una moción de censura contra Carlos Mazón. Así se lo he trasladado al grupo socialista», ha concluido su post en su perfil oficial.

Baldoví ha subrayado que no pretende tener un cargo en el nuevo Gobierno autonómico, sino que la prioridad es sacar a Mazón del puesto, para que, según indica, el actual presidente de la Generalitat no siga «ni un minuto más» al frente de autonomía.

Desde Ferraz han asegurado que no están en estas cuestiones, es decir, que no pretenden presentar una moción de censura, sino que están centrados en otra propuesta. La líder del PSOE en la Comunidad Valenciana, Diana Morant, anunció el pasado viernes que ofrecía al PP sus votos para investir a un nuevo presidente si los populares apartan a Mazón. «Le ofrecemos al PP todos los votos del Partido Socialista sin contraprestaciones», aseguró en una comparecencia en la sede autonómica del partido.

«Le pedimos al PP que destituya al señor Mazón y nombre a ese presidente y Consejo Técnico y de Transición y convoque elecciones en el momento en que la emergencia lo posibilite», indicó Morant. Y argumentó que su posición respondía a la voluntad de crear un nuevo Gobierno «sin tener que someterse de nuevo a las condiciones y al chantaje de Vox».

La socialista, que no mencionó a Compromís en su discurso, subrayó que las únicas condiciones eran la «destitución de Mazón, elección de un presidente y un Consejo de Técnicos focalizados en la reconstrucción». «Una vez culminada esta fase, la de la reconstrucción urgente, le devuelva la voz a la ciudadanía para que decida el futuro de su tierra con un gobierno en plenas facultades», ahondó la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.

«Somos conscientes de que proponemos una solución que no tiene precedentes, pero ante una tragedia de esta magnitud, todos los partidos debemos sacar lo mejor de nosotros mismos y entender que es el momento de la política útil de pensar en el bienestar de la población y no en el cálculo electoral», reflexionó Morant en su comparecencia del pasado viernes.

