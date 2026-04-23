Baleares corta el grifo a más de 1.500 beneficiarios de la paguita de la renta social

OKBALEARES adelanta hoy que el número de beneficiarios de la RESOGA (Renta Social Garantizada) en Baleares se ha reducido en tres años de los 3.513 de mayo de 2023 (con Armengol en el Govern) a tan sólo 2.000 en la actualidad. Todo, según datos de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia. Son 1.500 personas que han perdido la paguita que cobraban indebidamente porque no reunían las condiciones para cobrarla.

Según han explicado a OKBALEARES fuentes del departamento que dirige la consellera Sandra Fernández, los mecanismos de control activados hace seis meses han detectado dos tipos de irregularidades. Por un lado, la de «expedientes de personas que no cumplían los requisitos establecidos en la ley» y que cobraban la paguita igualmente. Y por el otro, la «detección de ingresos incompatibles o de situaciones de doble percepción, ya sea por el cobro de otras prestaciones o por alta en la Seguridad Social»; es decir, cobraban paguita cobrando otras o trabajando.

Al inicio de la legislatura, el Govern ya detectó diversas debilidades en la RESOGA: expedientes suspendidos sin resolución, falta de cruces de datos financieros del beneficiario y falta de personal para atender la demanda de la prestación.

Por este último motivo, el departamento de Sandra Fernández se apoyó en una empresa externa para llevar a cabo el control y la gestión de las medidas necesarias para poner coto al sistema, «avanzando hacia uno más coherente que no debe interpretarse como una disminución de la protección, sino como un ajuste del sistema para hacerlo más efectivo y eficiente», según se explica desde la Conselleria.

Vox y PP tienen acordada ya una modificación en la RESOGA que se incluirá como enmienda en la Ley de Aceleración de Proyectos y que excluirá a los ciudadanos que no superen los 3 años ininterrumpidos de residencia en las Islas de la posibilidad de solicitar la prestación.