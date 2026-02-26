Prohens restringirá en Baleares el acceso de los inmigrantes ilegales a las ‘paguitas’ autonómicas

PP y Vox ultiman un acuerdo para dar un nuevo impulso a los compromisos adquiridos entre ambas formaciones en mayo de 2025 y que permitieron la aprobación de los Presupuestos del año pasado. Una de las medidas llevará al Govern de Marga Prohens a restringir el acceso de los inmigrantes ilegales a determinadas paguitas de competencia autonómica.

El Ejecutivo de Prohens cerró 2025 dejando pendientes de cumplimiento algunos de los acuerdos con Vox que permitieron a Baleares contar con Presupuestos nuevos el año pasado. De hecho, ambas formaciones no se han sentado ni una sola vez para hablar de las cuentas de este año dado que Vox entiende que «no se da el escenario de ninguna negociación para este año sin que se cumplan los acuerdos del año pasado».

Lo que sí se están produciendo son conversaciones discretas para avanzar en esos compromisos pendientes. Fuentes del Partido Popular han explicado a OKBALEARES que «se va poco a poco» y que ahora las conversaciones de centran «en el apartado dedicado a la inmigración».

Lo que PP y Vox tienen prácticamente a punto de llevar al Parlament es, de entrada, retirar la ayuda a la emancipación a los menas que cumplan los 18 años. Sólo se dará la ayuda si el mena en cuestión acredita tres años de residencia en Baleares.

La polémica RESOGA (Renta Social Garantizada) también está sobre la mesa de los acuerdos que populares y Vox tienen prácticamente cerrados. También tendrán que acreditarse tres años de residencia en España para acceder a ella.

El RESOGA ha sido, desde que lo creó el Govern de la socialista Francina Armengol, un auténtico coladero por la falta de control sobre los beneficiarios del mismo. De hecho, la Conselleria de Familia, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern ha detectado que la Renta Social Garantizada (Resoga), bajo la presidencia de Armengol, abonó indebidamente 2.770.434 euros a 604 personas entre enero de 2017 y mayo de 2025. Los datos, provisionales y agregados para los programas Resoga 16 y Resoga 20, los obtuvo OKDIARIO tras una revisión extraordinaria que aún sigue en marcha.

En documentos a los que ha tenido acceso este periódico, la consellera Sandra Fernández desvela un marasmo de presuntas irregularidades en la gestión de estas ayudas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad económica.

La principal causa de los cobros indebidos han sido ingresos laborales por encima del umbral máximo permitido. Le siguen decenas de casos por ingresos procedentes de otras prestaciones que superaban el límite establecido y una treintena de beneficiarios que percibían el Ingreso Mínimo Vital (IMV) por cuantía igual o superior a la Resoga.

PP y Vox sintonizan a la hora de incluir estos acuerdos en forma de enmiendas a la Ley de Aceleración de Proyectos que el Govern de Marga Prohens pretende aprobar en el Parlament el próximo mes de marzo.