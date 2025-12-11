La ley del Govern que blindará los hoteles frente a los okupas en invierno no llegará hasta la primavera

La norma que impulsa el Govern balear y que pretende tanto evitar las okupaciones de los hoteles en los periodos que están sin actividad como facilitar su desalojo no será de utilidad este invierno en el que el 80% de la planta hotelera de Mallorca ya está cerrada. Los hoteleros, por tanto, seguirán este invierno con la misma desprotección de siempre incluido el año pasado en el que se produjeron las okupaciones en sendos establecimientos hoteleros de Cala Bona y del Port d’Alcúdia.

Según ha podido saber OKBALEARES, la nueva norma se incluirá como una enmienda presentada por el PP al Proyecto de Ley de Aceleración de Proyectos, una normativa legislativa que no entrará en vigor hasta febrero o marzo, según la tramitación parlamentaria prevista.

El próximo martes se votará en el Parlament, en su última sesión del año, la convalidación del decreto de Aceleración de Proyectos. El texto está pactado con Vox por lo que más que previsiblemente el decreto será convalidado. A partir de entonces iniciará su tramitación como Proyecto de Ley. En esa tramitación y votación, se incluirán algunas enmiendas. Una de ellas será, como ha podido saber OKBALEARES, el decreto preparado por la Conselleria de Turismo para proteger los hoteles ante la okupación y dará herramientas legales su desalojo en caso de producirse. Pero la actividad parlamentaria no se reanudará hasta el mes de febrero.

En el mejor de los escenarios, será ese mes de febrero cuando se apruebe esta norma antiokupas y entre en vigor. Sin embargo, esas son las fechas en las que los hoteles tienen programada la mayor parte de sus reaperturas para iniciar la temporada de 2026. Es decir, ya no llega a tiempo para protegerlos este invierno. No hay okupaciones con los hoteles activos.

Hay que recordar que Mallorca vivió el pasado invierno dos okupaciones de establecimientos hoteleros: el aparthotel de Cala Bona en el que los ocho okupas abandonaron voluntariamente el establecimiento en enero de este año tras negociar con la propiedad, y la de tres edificios destinados a los trabajadores del complejo Bellevue del Port d’Alcúdia un mes después, ya en febrero.

En ambos casos, los okupas aprovecharon que en invierno los hoteles estaban cerrados y sin actividad para entrar y hacerse fuertes en el interior. La Federación Hotelera de Mallorca recuerda que ambos casos se produjeron en «hoteles no asociados a la Federación».

Por su parte, La Federación Hotelera de Mallorca estará atenta durante todo el invierno para que no se repitan okupaciones de establecimientos hoteleros, como sucedió el pasado invierno en el complejo Bellevue del Port d’Alcúdia y en un aparthotel de Cala Bona.

No se anuncian medidas especiales porque «todo el mundo sabe cómo proteger su propiedad, como hacemos con nuestras casas», afirman a OKBALEARES fuentes de la FEHM. No obstante, «las situaciones cambian y la okupación de hoteles es un fenómeno que ha aparecido, por lo que estaremos atentos», explican estas mismas fuentes.