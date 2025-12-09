Los hoteleros de Mallorca estarán ‘atentos’ tras las okupaciones de establecimientos en invierno

La Federación Hotelera de Mallorca estará atenta durante todo el invierno para que no se repitan okupaciones de establecimientos hoteleros, como sucedió el pasado invierno en el complejo Bellevue del Port d’Alcúdia y en un aparthotel de Cala Bona.

No se anuncian medidas especiales porque «todo el mundo sabe cómo proteger su propiedad, como hacemos con nuestras casas», afirman a OKBALEARES fuentes de la FEHM. No obstante, «las situaciones cambian y la okupación de hoteles es un fenómeno que ha aparecido, por lo que estaremos atentos», explican estas mismas fuentes.

Aun así, señalan que están «más pendientes» de las iniciativas legislativas que de poner defensas o contratar más seguridad de la que se contrata para proteger sus propiedades.

Están a la espera de que el Govern de Marga Prohens apruebe, como anunció hace unos meses, un decreto que blindaría a los hoteles ante la okupación a base de reforzar la figura jurídica del reservado el derecho de admisión.

Desde la Conselleria de Turismo trasladan a OKBALEARES que el texto está preparado para ser incorporado en alguna de las leyes que prepara el Ejecutivo autonómico. Ahora bien, no se ve ese momento en el horizonte por lo que aparecen las dudas hoteleras de que la medida pueda entrar en vigor este mismo invierno.

Hay que recordar que Mallorca vivió el pasado invierno dos okupaciones de establecimientos hoteleros: el aparthotel de Cala Bona en el que los ocho okupas abandonaron voluntariamente el establecimiento en enero de este año tras negociar con la propiedad, y la de tres edificios destinados a los trabajadores del complejo Bellevie del Port d’Alcúdia un mes después.

En ambos casos, los okupas aprovecharon que en invierno los hoteles estaban cerrados y sin actividad para entrar y hacerse fuertes en el interior. La Federación Hotelera de Mallorca recuerda que ambos casos se produjeron en «hoteles no asociados a la Federación».

Todo este escenario se produce cuando este invierno el 80% de los hoteles de Mallorca han iniciado ya el periodo de hibernación hasta las reaperturas que se iniciarán, en algunos casos, a partir de febrero.