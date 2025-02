Una empresa privada de desocupación ha comenzado este lunes a intentar desalojar a las personas que estaban okupando uno de los edificios del complejo hotelero de Bellevue, ubicado en el puerto de Alcúdia.

Un grupo de empleados de la compañía Guardians Control -contratada por la propiedad del hotel- se han personado este lunes en las instalaciones para comenzar el desalojo de las personas que residían en su interior, algunos desde hace varios meses.

Según ha explicado a los medios de comunicación el abogado de la empresa, Lázaro Lucio de Oliveira, los trabajadores han establecido controles de acceso en las entradas para evitar que las personas regresaran al interior del edificio, alegando que se trata de una propiedad privada en la que no tienen permiso para estar.

Además, están instando a lo okupas a firmar un documento por el cual se comprometen a abandonar el complejo hotelero a cambio de que la propiedad del mismo no interponga una denuncia contra ellos.

A esto han accedido, siempre según el letrado, entre 50 y 60 personas, aunque no descarta que la cifra vaya incrementándose con el paso de los días. Aunque tienen de plazo hasta el lunes que viene, algunos de ellos ya han comenzado a retirar sus pertenencias.

La empresa calcula que hay cerca de 120 personas, de los cuales unos 12 son menores, que están residiendo en el interior del edificio, con alguna de las cuales no han podido ponerse en contacto todavía. Entre ellas hay algunas familias.

La familias que residen en el edificio disponen de electricidad pero no así agua potable, algo que les dificulta el día a día. Muchas familias ya han manifestado su postura de no querer abandonar la residencia pues argumentan que no tienen a dónde ir.

La propiedad ha fijado a esta compañía un plazo de una semana para tratar de conseguir el desalojo de los todas las personas, tiempo en el que mantendrán los controles de acceso. A los que no se acojan a la propuesta de acuerdo se les impedirá entrar de nuevo en el edificio, ha explicado De Oliveira.

Al conocerse la okupación del edificio hace poco menos de dos semanas, fuentes de la Guardia Civil y del departamento de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Alcúdia indicaron que la propiedad no había interpuesto denuncia alguna por estos hechos.

Los agentes del Instituto Armado calculan que los primeros moradores llegaron, al menos, a partir del pasado mes de octubre. Desde entonces sí que han recibido varias denuncias y avisos por altercados y conflictos ocurridos entre ellos, informa Europa Press.

Momentos de tensión

Los empresa contratada para la desokupación del edificio ha rodeado el edificio Neptuno II con el objetivo de evitar que puedan acercarse para acceder al mismo a través de los balcones de los apartamentos de la planta baja. De hecho se han okupado esa y las dos superiores con más de medio centenar de personas, según los propios okupas o bien para facilitarles alimento y agua.

La situación podría ir complicándose el paso de las horas y la falta de alimentos y agua para quienes han decidido permanecer en el interior del edificio Neptuno II .De este modo se se ven expuestos a quedarse fuera en caso de abandonarlo y no tienen opción de recibir avituallamiento desde el exterior. Cabe recordar que los okupas del edificio Neptuno II disponen de corriente eléctrica, pero no de agua corriente.

En plena negociación una mujer ha tratado de aproximarse a los balcones de la fachada principal para lanzar una cajetilla de tabaco a los que allí todavía permanecían, pero los empleados de la empresa contratada se lo ha impedido y para evitar así cualquier tipo de enfrentamiento.