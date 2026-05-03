La campaña de la declaración de la Renta 2026, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, comenzó el 8 de abril con la presentación por internet y finalizará el 30 de junio.

A partir del miércoles 6 de mayo, la Agencia Tributaria comenzará a llamar a los contribuyentes que quieran hacer la declaración de la Renta correspondiente al año 2025 vía telefónica.

La campaña ‘Le Llamamos’ permite a los contribuyentes una asistencia personalizada. Contarán con una potente alternativa a la asistencia presencial en oficinas, pudiendo acelerar la presentación y, con ello, la eventual devolución que corresponda.

De esta forma, el pasado ejercicio permitió confeccionar 1.188.000 declaraciones y siguió siendo la vía principal de asistencia personalizada al contribuyente.

Riesgos de la campaña por teléfono

Aunque la campaña ‘Le Llamamos’ pueda parecer más sencilla, la Agencia Tributaria advierte de los riesgos que tiene realizar estos trámites vía telefónica.

Para empezar, la Agencia Tributaria solo llamará en relación con la Campaña de la Renta si el contribuyente ha solicitado una cita a través de cualquiera de los canales disponibles para ello.

Cuando la Agencia Tributaria llame, lo hará exclusivamente a través de este número de teléfono: 913335333. La AEAT insta a los contribuyentes a guardar el número una vez soliciten la cita.

«No atiendas llamadas de otros números de teléfono, llamadas ocultas o mensajes en aplicaciones móviles de mensajería como WhatsApp, Telegram, etc., que se identifiquen como de la Agencia Tributaria en relación con la Campaña de la Renta», ha publicado la Administración en una nota reciente.

En caso de recibir llamadas desde números de teléfono diferentes a los indicados, la Agencia Tributaria agradece la colaboración ciudadana informando a través de los canales habilitados en Agencia Tributaria.

Previsiones campaña de la la renta

En esta Campaña de Renta 2025, la Agencia Tributaria prevé ingresar 24.628 millones de euros, un 18,4% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 3,2% inferior, con 13.271 millones.

En total, se prevén 25.251.000 declaraciones, un aumento del 2,1% respecto al ejercicio anterior, debido al impulso en la creación de empleo registrada en 2025.

Por otro lado la atención presencial en oficinas se iniciará el 1 de junio, con solicitud de cita a partir del 29 de mayo. La atención personalizada, por teléfono y en oficinas, seguirá contando con el apoyo de CCAA y ayuntamientos.

Para la solicitud de cita telefónica y presencial el contribuyente cuenta con un servicio en la Sede electrónica y la ‘app’ con una visualización clara y cómoda para la selección del canal de atención y la elección entre las distintas fechas disponibles.

El servicio incluye, además, la posibilidad de filtrar oficinas por códigos postales e informa al contribuyente de la primera cita disponible.

Otras estafas en la campaña

Durante la Campaña de la Renta 2025, los ciberdelincuentes pueden intentar engañar a los contribuyentes suplantando a la Agencia Tributaria por medio de correos electrónicos (phishing) o SMS (smishing) fraudulentos.

En este sentido, es importante recordar que la Agencia Tributaria no solicita por correo electrónico o SMS información confidencial, económica o personal, números de cuenta ni números de tarjeta, ni adjunta anexos con información de facturas u otros tipos de datos.

Además, nunca realiza devoluciones a tarjetas de crédito o débito, ni usando Bizum y nunca cobra importe alguno por los servicios que presta.

Además, en caso de que el contribuyente reciba un SMS supuestamente enviado por la Agencia Tributaria con enlaces para recibir devoluciones de impuestos o si te solicitan información confidencial, la Agencia Tributaria recomienda borrarlo e informar.