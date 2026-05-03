La polémica por los cambios en la cúpula de Indra aumenta la presión parlamentaria. El Partido Popular ha decidido volver a citar a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, y al director de la Oficina de Asuntos Económicos de Moncloa, Manuel de la Rocha, después de la ausencia, por parte de ambos, en la sesión del pasado 28 de abril.

La nueva fecha prevista para que ambos responsables comparezcan se encuadra en los próximos 19 o 26 de mayo en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.

Desde el PP confían en que esta vez sí atiendan al requerimiento parlamentario, cuyo plazo de confirmación expira este lunes. “Es incomprensible que dos responsables públicos huyan de sus responsabilidades», añaden desde la oposición.

El motivo de esta comparecencia resulta de la dimisión del expresidente de Indra, Ángel Escribano, el pasado 1 de abril. Su salida se produjo tras la renuncia de su compañía, Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), a una operación de integración con la tecnológica.

La empresa alegó presiones por parte del Gobierno y la SEPI, lo que desató total controversia entre políticos y empresarios.

Los populares señalan a Sánchez

El PP, que cuenta con su mayoría en la Mesa de la Comisión, ha impulsado esta nueva solicitud ante un supuesto intento del Ejecutivo de evitar el control parlamentario.

Los populares denuncian que la ausencia de Gualda y De la Rocha no es un hecho aislado, sino un síntoma de opacidad, falta de transparencia y ninguneo a las Cortes que se está efectuando por parte de Sánchez.

Tras el plantón de la pasada comparecencia la Comisión lo señaló como una “falta de respeto del Ejecutivo a esta comisión mixta de Seguridad Nacional, al Parlamento y una falta de respeto a los ciudadanos”

Además, Alberto Núñez Feijóo, califica de “grave” la negativa inicial a comparecer. A su juicio, el Gobierno está normalizando el hecho de esquivar al Parlamento, especialmente en asuntos sensibles como los relacionados con la defensa y la seguridad nacional.

El PP aumenta la presión

De ser una crisis empresarial, la polémica sobre Indra trasciende a lo político. En este contexto, los populares aseguran que seguirán utilizando todos los mecanismos parlamentarios a su alcance para forzar explicaciones.

No descartan intensificar la presión si se repite la ausencia de los citados responsables en la nueva convocatoria.

Además, elevan el tono al reclamar responsabilidades políticas de mayor calado. Por ahora, el Gobierno no ha ofrecido detalles sobre si Gualda y De la Rocha acudirán a la nueva citación.