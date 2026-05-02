La hostelería en el centro de la polémica: el Gobierno obligará a los restaurantes y bares a cobrar un importe adicional por cada botella vendida

En las últimas semanas, Portugal ha pasado a ser pionero en la implantación de sistemas de devolución de envases. Nuestro país vecino ha puesto en marcha un modelo conocido como Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). En él, los consumidores pagan un pequeño importe adicional al comprar botellas y latas, que después recuperan al devolver los envases en puntos de recogida o máquinas habilitadas. Es por ello que el Gobierno de Pedro Sánchez busca aplicar ese cambio en España.

Con ello buscan reducir las tasas de reciclaje y reducir la basura dispersa en el medio ambiente. El sistema funciona de la siguiente manera: a cada envase de bebidas se le añade un depósito de alrededor de diez céntimos que se añade al precio final en el momento de la compra. Posteriormente, el ciudadano puede recuperar ese dinero al devolver la botella o la lata vacía en el comercio.

El Ejecutivo de Sánchez ha aprobado un sistema idéntico, que deberá estar plenamente operativo en noviembre de 2026, como una respuesta al incumplimiento de los objetivos europeos de reciclaje. En 2023, según el informe de MITECO, apenas alcanzó una recogida cercana al 41,3% de las botellas, muy lejos del 70% exigido por la UE, lo que ha obligado a activar este mecanismo.

Nuevo cambio del Gobierno

Con este nuevo cambio realizado por el Ejecutivo, las tiendas y supermercados actuarán como puntos de retorno obligatorios, mientras que las máquinas de recogida automatizada tendrán que facilitar el proceso de devolución. El objetivo de Portugal y España es modificar de manera estructural el comportamiento de consumo y reciclaje del material.

Además, se busca alcanzar tasas de recogida superiores al 90% en los próximos años, alineándose con los estándares europeos de economía circular. Su implantación genera desafíos logísticos, legales y organizativos para lograr tasas de recuperación muy elevadas. Su entrada en vigor busca cerrar el ciclo de los envases desde la compra del mismo hasta su devolución.