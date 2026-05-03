Paco González explota contra Piqué y pide su inhabilitación: «Actitudes bochornosas»

Paco González se ha hartado de Gerard Piqué y sus «actitudes bochornosas», después de que el catalán bajara al vestuario a insultar a los árbitros en el último partido del Andorra y les deseara que tuvieran un accidente cuando se iban a subir al coche. El periodista deportivo cargó contra el ex jugador del Barcelona y pidió a la «Federación, o quien corresponda» que «le meta un puro de inhabilitarles directamente».

«Las actitudes bochornosas de Piqué y de sus directivos. Pero no sólo en el partido de ayer, también contra el Málaga. Han sido varios partidos. Se bajan ahí a vestuarios, en el túnel de vestuarios gritan al árbitro, se pone a cinco centímetros de su cara», comenzó diciendo el director y presentador del programa Tiempo de Juego de la Cadena Cope.

El colmo de los colmos llegó en el partido del Andorra-Albacete. Los andorranos perdieron por 0-1 y el presidente y sus directivos increparon al colectivo arbitral. Según el acta, Piqué bajó al vestuario en el descanso y al término del partido a insultar al colegiado. Unas protestas con las que incluso intimidaba al árbitro, puesto que se dirigió a «a voz en grito», «en actitud amenazante» y «a escasos centímetros» de la cara del árbitro.

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Una vez en el parking, «D. Gerard Piqué dijo: «salid escoltados, no os vayan a agredir’», mientras que el director deportivo, «D. Jaume Nogués, se dirigió a nosotros diciéndonos ‘ojalá tengáis un accidente’». «Y ayer ya el colmo es desearles que tengan un accidente cuando se van a subir al coche en el parking, porque hasta ahí salieron insultándoles y amenazándoles. Yo no entiendo que la Federación, o quien corresponda, no sé si el comité de competición o mi prima la coja, le meta un puro de inhabilitarles directamente», concluye Paco González sobre los insultos de Piqué a los árbitros.