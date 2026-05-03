La incorporación de la inteligencia artificial (IA) en las empresas españolas está avanzando a pasos agigantados, los últimos datos publicados de Funcas demuestran que el proceso de difusión tecnológica ha alcanzado una masa crítica y que sus efectos sobre el empleo comenzarán a materializarse de forma perceptible en los próximos años.

Los expertos estiman una destrucción bruta de empleo de entre 1,7 y 2,3 millones de puestos de trabajo en el horizonte de diez años (2025-2035). En el escenario pesimista podría superar los 3,5 millones.

Esta destrucción de empleo se concentra en los grupos de administrativos y técnicos de nivel medio y superior y refleja la incertidumbre sobre el ritmo en el que se está adoptando la tecnología en las empresas.

Ya en noviembre del año pasado un estudio de Stanford hizo referencia a un descenso relativo del 16% en el empleo de graduados en puestos relacionados con la IA, en contraste con los puestos de trabajo para empleados con experiencia, que se han mantenido estables desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022.

Aumentan los despidos por la IA

Los datos demostraron que la IA podría realizar el trabajo del 11,7% del mercado laboral estadounidense y ahorrar hasta 1,2 billones de dólares en salarios en los sectores de finanzas, atención médica y otros servicios profesionales.

La consultora Challenger, Gray & Christmas afirmó que la inteligencia artificial fue responsable de casi 55.000 despidos en Estados Unidos el año pasado.

Con motivo de aumentar la rentabilidad y recurrir a la inteligencia artificial para impulsar la eficiencia, compañías como Salesforce afirmaron que se habían despedido a 4.000 empleados de atención al cliente porque la inteligencia artificial ya realizaba el 50% del trabajo en la empresa.

También Lufthansa informó hace medio año el despido de 4.000 puestos de trabajo, citando a la IA con motivo de su reestructuración.

Despidos masivos en las Big Tech

Si miramos a las Big Tech el número de despidos aumenta. Las compañías tecnológicas han apostado por la IA en los últimos trimestres, lo que conlleva una serie de costes.

Recientemente, Meta comunicó que planeaba recortar el 10% de su plantilla, alrededor de 8.000 trabajadores, mientras que aumentaba el gasto en IA.

Le siguen nombres como Amazon, Google y Microsoft. Esta última anunció jubilaciones anticipadas voluntarias que afectarían a 8.500 personas. Un ejemplo más de que las empresas necesitan liquidez para sus grandes inversiones en IA.

Lauder acaba con 10.000 puestos

En esta línea, Estée Lauder anunció el recorte de otros 3.000 puestos de trabajo, lo que eleva el total de despidos previstos por la compañía a unos 10.000.

El gigante de la belleza y los cosméticos lo enmarca dentro de su reorganización y optimización del tamaño de ciertas áreas, en términos de «subcontratación de servicios selectos» y «aceleración de procesos», según informan fuentes de Bloomberg.

Incorporación de la IA y no sustitución

Si se analiza España, los expertos creen que los puestos que más se van a ver afectados por la IA son principalmente los iniciales o juniors, dónde el valor añadido es más reducido y en ocasiones realizan tareas repetitivas que una IA bien entrenada puede realizar de una misma forma y en menor tiempo.

Por otro lado, también se verán afectados los trabajadores cuya labor sea fácilmente automatizable y no tengan otras labores donde el valor añadido sea mayor.

Sin embargo, Javier Cabrera, señala que la IA también puede ser un complemento para el empleado, permitiendo eliminar tareas administrativas para que este pueda dedicar más tiempo a otro tipo de cosas donde pueda aportar más valor.

Los bancos confían en la IA

Esta apuesta por la inteligencia artificial coincide con la tendencia observada en los últimos días en el mercado, en un contexto de presentación de resultados.

En el primer trimestre de 2026, la inteligencia artificial aparece como una apuesta clave para el crecimiento de las entidades en sus planes estratégicos. Sin embargo, tanto el BCE como la FED se mantienen en alerta por las repercusiones que la IA pueda tener en el mercado laboral.

Entre los bancos destaca ING, que tiene previsto durante este año el despido de hasta 950 puestos de trabajo, en parte porque algunas funciones podrían sustituirse por inteligencia artificial.

En el caso de BBVA, su consejero delegado de BBVA, Onur Genç, descartó que la salida voluntaria de alrededor de 750 personas, 230 en España, del Grupo durante el primer trimestre de 2026 esté relacionada con la adopción de la Inteligencia Artificial (IA).

Sin embargo, la IA es una de las principales líneas de inversión tecnológica del banco, y más después de haber firmado una alianza directa con OpenAi, lo que requiere reducir costes de alguna forma.

Por su parte, Santander ha situado la inteligencia artificial en el centro de la nueva estrategia del banco, con horizonte en 2028. En su hoja de ruta Ana Botín espera obtener 1.000 millones de euros a través de la implementación de esta tecnología.

De los cuales 300 millones procederán de nuevos ingresos y 700 millones de la reducción de costes, un apartado en el que se enmarcan medidas como la reorganización interna y la optimización de la plantilla. Por ahora, ya se han despedido a 2.296 de personas sólo en el primer trimestre del año.