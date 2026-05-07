Para muchos ciudadanos, la declaración de la renta es un trámite más. Algo que se resuelve en minutos, con ayuda o sin ella. Pero no es así para todos. Hay personas que no entienden los datos fiscales que reciben, que no saben si tienen derecho a una deducción o si están cometiendo un error. Personas que, simplemente, no pueden permitirse pagar a un profesional para hacerlo bien.

Y ahí es donde empieza el problema. Porque en la Administración, no entender… es muchas veces quedarse fuera. Por eso, la Fundación ICOGAM pone en marcha un año más el Turno de Oficio de Renta. Un servicio gratuito que permite a quienes no pueden acceder a asesoramiento profesional cumplir con sus obligaciones fiscales con la seguridad de que lo están haciendo correctamente.

No es un servicio para todos. Ni pretende serlo. Está pensado para quienes lo necesitan de verdad. Para declaraciones sencillas, para situaciones concretas, para personas que, sin este apoyo, probablemente afrontarían el proceso con incertidumbre o directamente no lo afrontarían.

Detrás de este servicio hay más de una veintena de gestores administrativos que, durante semanas, dedicarán su tiempo y su conocimiento a ayudar a otros. Profesionales que, aunque reciben una asignación por cada declaración —financiada por el Colegio y la Fundación ICOGAM—, participan en una iniciativa que va más allá de lo económico.

Desde hace años, el ICOGAM y su Fundación colaboran en esta iniciativa con la Fundación Madrina, con el objetivo de llegar al mayor número posible de personas en situación de vulnerabilidad que puedan beneficiarse de este servicio y acceder a un acompañamiento profesional en un momento especialmente sensible del año para muchas familias.

«Esto no va de hacer renta», señala Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del ICOGAM. «Va de que nadie se quede fuera de la Administración por no poder pagar ayuda. Va de garantizar algo tan básico como entender qué tienes que hacer y hacerlo bien».

A lo largo de los años, este turno de oficio ha permitido atender a miles de ciudadanos. Personas que no buscaban un servicio gratuito, sino una oportunidad de hacer las cosas correctamente. Porque cumplir con la Administración no debería depender de lo que uno pueda pagar. Y porque, en el fondo, facilitar ese acceso también es una forma de justicia social.

El servicio está dirigido a residentes en la Comunidad de Madrid y quedan excluidos, entre otros supuestos, los trabajadores autónomos o aquellos contribuyentes que no dispongan de sus datos fiscales actualizados.

Los interesados podrán solicitar ya cita previa en el teléfono 901 44 40 40. El servicio estará disponible entre el 18 de mayo y el 26 de junio.