¿Qué hacen juntos Martina Klein, Maribel Verdú y el ex tenista Corretja? Recaudar 838.769 € para un fin benéfico

Un año más, el Museu Nacional d’Art de Catalunya (en Barcelona) ha vuelto a ser el escenario escogido para celebrar la gala solidaria People in Red. El evento ha tenido lugar el pasado lunes, 11 de mayo, y ha sido organizado por la Fundación para Combatir las Infecciones, la cual está dirigida por el doctor Buenaventura Clotet. Su objetivo es recaudar fondos para la lucha y la investigación de las enfermedades infecciosas (como el VIH, la covid-19 o las infecciones de transmisión sexual) y, sin duda, en esta 16ª edición lo han conseguido con creces, ya que han logrado obtener 838.769€ para ello.

El evento ha reunido a más de 800 personas, entre empresas, patrocinadores, instituciones y celebridades del mundo social, cultural y político del país, por la misma causa. Martina Klein y el ex tenista y comentarista deportivo Álex Corretja han sido los embajadores de la noche. Ambos han deslumbrado con dos looks acordes a la ocasión: la modelo con un vestido de Teresa Helbig de la colección otoño/invierno 2016-2017 y el que fuera deportista con un traje compuesto por unos pantalones negros y una chaqueta roja brillante.

A los mencionados se ha sumado una larga lista de rostros conocidos que no han querido perderse la especial velada, donde han destacado nombres como la actriz Maribel Verdú; las modelos Judit Mascó, Verónica Blume, Laura Ponte y Elsa Anka; las creadoras de contenido Paula Gonu, Lola Lolita y Tenay Rodríguez; los periodistas de prestigio Oriol Nolis y Helena Garcia Melero; el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, o el presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, entre otros muchos. Sin duda, todos ellos han mostrado su faceta más solidaria, dejando claro que, independientemente del ámbito al que pertenezcan, son capaces de unirse por una causa que ha logrado los frutos esperados.

Por otro lado, las intérpretes y cómicas Silvia Abril y Toni Acosta han sido las presentadoras de la gala y, como era de esperar, sus estilismos no han pasado desapercibidos. Y es que ambas han optado por dos elegantes vestidos confeccionados con el color fetiche de la noche: el rojo.

La 16ª edición de People in Red ha incorporado por primera vez la entrega del Premio Solidario People in Red, el cual se ha creado para reconocer a personas, proyectos o iniciativas que contribuyen de manera ejemplar a la salud comunitaria, a la sensibilización social y a la promoción de la investigación científica. Un galardón que en esta ocasión ha caído en las manos de Eduardo Casanova, cineasta y actor español reconocido por su participación (tanto delante como detrás de cámaras) en exitosos proyectos como Aída o Silencio.

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Además, los presentes también pudieron disfrutar de la música en directo del cantautor catalán Joan Dausà, del dúo Amaral y del DJ Fede Sardà, sin olvidarnos del catering ofrecido por el reconocido chef con estrella Michelín Nandu Jubany.