La noche del lunes 11 de mayo de 2025 deja varios datos importantes para las audiencias de los principales programas. El regreso de First Dates al primer prime time ha conseguido superar a La Revuelta, que ha notado mucho el no emitirse en Andalucía (TVE emitió allí el debate electoral). En la segunda parte de la noche, la que comienza a partir de las 23 h, MasterChef sigue sufriendo y pide un descanso a gritos en TVE, algo que José Pablo López y su equipo deberían comenzar a pensar después de que el talent pierda el doble dígito y una semana más baje a la tercera posición, siendo superado por la serie turca En tierra lejana, que mantiene a su público fiel en Antena 3.

La visita de Carolina Marín al programa de Pablo Motos logra un gran 13.9 %, liderando sin problemas en una noche tranquila para Antena 3. El valenciano tiene un mes por delante para afianzar su liderato antes de que el Mundial de Fútbol haga que las audiencias se descoloquen por completo con los partidos en abierto y los que se podrán ver en DAZN. Carlos Sobera (9.4 %) regresaba al primer prime time después de que La isla de las tentaciones le robara su hueco al programa de citas y lo hace logrando los mismos datos que lograba Sandra Barneda hasta la semana pasada. Por su parte, La Revuelta (8.9 %) continúa en grave crisis, aunque el dato de este lunes se explica porque en Andalucía se emitió el debate electoral entre los candidatos a las elecciones andaluzas, de ahí que pierda más de un punto respecto al pasado jueves.

Iker Jiménez y Carmen Porter siguen dejando grandes datos en Cuatro gracias a que Horizonte (7.9 %) se mantiene pendiente de la actualidad del hantavirus.

Audiencias del ‘access prime time’ (primer prime time):

‘El Hormiguero’: 13.9 % y 1.756.000

‘First dates’: 9.4 % y 1.188.000

‘La Revuelta’: 8.9 % y 1.135.000

‘Horizonte’: 7.9 % y 995.000

‘El Intermedio’: 7.9 % y 1.010.000

‘Cifras y letras’: 5.9 % y 769.000

Audiencias del segundo prime time (a partir de las 23 h)

La isla de las tentaciones (13.1 %) cambia de horario en la noche del lunes —dejando a First Dates su hueco habitual— y lo hace liderando en share, aunque pierde en espectadores frente a un nuevo capítulo de En tierra lejana. La causa de este dato tan especial es que el programa de parejas termina de madrugada, mientras que la serie turca lo hace después de la medianoche, aunque ambos horarios son incompatibles con poder irse a dormir a una hora normal para madrugar al día siguiente.

El espacio de Barneda pierde el millón de espectadores de media con este cambio, una jugada que no está claro que haya sido la mejor. El gran perdedor de la noche vuelve a ser MasterChef (9.4 %), que pierde por completo la batalla y ya ni sueña con poder liderar.

En Cuatro, el programa En guardia (6.6 %) sigue dando grandes datos después de su buen estreno del pasado lunes con un 7.5 % de cuota media, aunque este lunes se deja un punto de share con su segunda emisión, pero consigue superar a laSexta, que con la emisión de la película La memoria de un asesino (5.9 %) ocupa el último lugar de las principales cadenas nacionales, pero es un dato que mejora los conseguidos por sus últimos estrenos como La noche de Aimar, Cara al show y Servicio Secreto by Chicote, que no están rindiendo como se esperaba.