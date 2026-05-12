‘MasterChef’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 11 de mayo?

La pasada noche del 11 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva emisión de MasterChef. El popular formato se encuentra en el ecuador de su aventura, por lo que las emociones son cada vez mayores. De esta manera, en el programa de anoche, los espectadores tuvieron la oportunidad de ver una de las pruebas más clásicas. Los concursantes realizaron las carreras, esta vez dedicadas a las empanadillas, y se dividieron en tres grupos. Así pues, el cocinado debía ser dulce. Un requisito que sacaba de lo convencional a este plato.

La ganadora fue Camilla, que consiguió el brazalete dorado. De esta manera, la joven tiene la oportunidad de tener ayuda cuando esté en una prueba de eliminación. Eso sí, ella elegirá al compañero que quiera, pero la ayuda solamente será durante 25 minutos. Tras ello, se celebró la prueba por equipos. Así pues, la organización de MasterChef viajó hasta Valdemoro, en Madrid, para visitar el Complejo de la Guardia Civil. De esta manera, tuvieron que elaborar los platos diseñados por el chef Mario Sandoval. Eso sí, las emociones no terminaron aquí. El equipo de chefs eligió al concursante repescado. Una posición que se disputaban Vicente, Maggie y Paloma, que fueron los que mejor trabajo hicieron. En esta ocasión, la repescada fue Paloma debido a que triunfó con sus buñuelos de morcilla. Por lo tanto, recuperó el delantal blanco.

¿Quién fue el concursante expulsado ayer, 11 de mayo, en ‘MasterChef’?

Los delantales negros cataron a ciegas siete platos caseros tradicionales. De esta manera, tenían que intentar adivinarlos y conseguir una ventaja. Fue así como se presentaron cocinados como un guiso de puerro, patata y bacalao y un guiso de fideos y carne. Pero, tras elegir a los salvados de la prueba, los chefs dejaron en el punto de mira a Javier, Gema e Inma.

Así pues, Pepe Rodríguez comunicó que la expulsada de la noche era Inma. Triste por su salida, la expulsada intentó marcharse con una sonrisa. «Yo mira, me quedo contenta porque me ha salido rico, he hecho todo lo que he podido… Y ya está. Me llevo muchos compañeros y amigos a los que creo que voy a ver. Ha sido increíble porque me fascina el mundo de la cocina y voy a ello», dijo antes de irse.

Tras siete semanas de aventuras entre fogones, la expulsada se mostró feliz de haber llegado tan lejos. «Tienes muy buen rollo y congenias con todo el mundo», le dijo Pepe Rodríguez. Respecto a su ganador de esta edición de MasterChef, lo tuvo claro. «Esa persona lo sabe, él es el ganador de MasterChef, es Germán. Lo digo y lo afirmo, y me apuesto los 100.000 euros contigo a que vas a ganar», dijo. Un adiós para Inma, donde la concursante se marchó entre aplausos de sus compañeros y muy emocionada.