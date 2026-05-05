‘MasterChef’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 4 de mayo?

Como cada lunes, los espectadores de La 1 de Televisión Española han sido testigos de una nueva emisión de MasterChef 14. El popular formato se ha convertido en uno de los más vistos de la cadena, año tras año. Por ello, ahora, con la incorporación de Marta Sanahuja como la nueva chef y miembro del jurado, no iba a ser menos. De esta manera, la edición se encuentra ya en el ecuador de su aventura. Por lo tanto, no es de extrañar que los jueces sean cada vez más exigentes con los cocinados. Y es que cualquier mínimo error puede poner a los aspirantes en la prueba de eliminación.

Una de las pruebas a realizar fue la preparación de las bodas de oro de veinte parejas. Los concursantes han tenido que trasladarse hasta Nuevo Bazán, uno de los pueblos más bonitos de España. Allí, el objetivo era seguir el menú ideado por la chef Pepa Muñoz, pero el equipo que se ha llevado la victoria al ejecutar mejor el reto ha sido el azul. Por lo tanto, el equipo rojo se encontraba en una situación bastante comprometida. Y es que han tenido que disputarse su permanencia en la prueba de eliminación.

¿Quién fue el concursante expulsado ayer, 4 de mayo, en ‘MasterChef 14’?

En la prueba de eliminación, los chefs retaron a los aspirantes a reinventar la icónica tarta helada de la Comtessa. Hacer algo nuevo y diferente, pero sin cambiar su esencia ni sabor. Una prueba que Javier y Maggie no lograron superar, pues no convencieron al jurado con la elaboración final. Pero, aunque la diferencia era muy ajustada, uno de ellos tuvo que colgar el delantal de manera oficial.

Maggie se convirtió en la expulsada de la noche. Un adiós que la concursante aceptó con deportividad. «El sabor de tu tarta te ha salvado. Ninguna de las tres elaboraciones estaba bien ejecutada. Controla ese temperamento, Javier», le dijo Pepe Rodríguez a Javier. Por su parte, el joven se sinceró. «Se va una de mis grandes amigas, me arrepiento de haber brotado, de haber sido justo hoy…», confesaba.

Asimismo, Pepe Rodríguez quiso señalar el suceso histórico que había tenido lugar. «Es la primera vez que se va alguien que estaba salvado, baja a la expulsión y le toca irse», comentó. El resto de participantes no pudo ocultar la pena de ver marchar a Maggie. Y es que la joven se convirtió en un pilar muy querido entre los aspirantes. Así pues, antes de irse, la expulsada se sinceró y confesó el nombre del concursante de MasterChef 14 que le gustaría que ganase la edición. «Quiero que gane Pepe y quiero que cuando se descentre, Annie y Carlota, a ver si entre las dos me lo ponéis firme», dijo.