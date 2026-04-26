La dura historia de Marta Sanahuja, nueva jurado de ‘MasterChef’, que pocos conocen: «Acabé pesando 39 kilos»

La nueva edición de MasterChef ha llegado repleta de novedades, de eso no cabe duda. Tras más de una década al frente como miembro del jurado del formato, Samantha Vallejo-Nágera ha apostado por despedirse de las cocinas de RTVE. Una decisión que pilló a todos por sorpresa, pero la chef confesó que lo hacía con el objetivo de vivir nuevas experiencias. Así pues, con una baja importante, el equipo del programa se puso manos a la obra para encontrar a su nuevo miembro del jurado. Fue así como anunciaron el fichaje de Marta Sanahuja.

Conocida en redes sociales como Delicious Martha, la chef se ha convertido en una de las creadoras de contenido más seguidas por el público. Con más de 2,3 millones de seguidores en Instagram, la catalana ha conquistado a muchas personas con sus recetas. Una andadura culinaria que ha ido creciendo con el paso de los años y que la ha llevado a formar parte de uno de los programas más vistos de La 1. Un gran salto en su carrera que ha provocado que su nombre aparezca en los titulares de los principales medios de comunicación. Por ello, ha concedido algunas entrevistas.

Marta Sanahuja confiesa lo que vivió con su ex pareja: «Sufrí maltrato psicológico»

Recientemente, Marta Sanahuja se ha convertido en la invitada de El copiloto, el pódcast de El Confidencial. De esta manera, la catalana ha respondido a una serie de preguntas basadas en su nuevo trabajo como miembro del jurado de MasterChef, pero también ha hablado de uno de los momentos más complicados de su vida.

Así pues, entre tema y tema, la cocinera ha contado que la noticia de su fichaje por MasterChef se la dieron cuando estaba de viaje en Namibia. Eso sí, nunca se llegó a imaginar que querían que fuese una de las chefs del formato. Pues, pensaba que realizaría alguna aparición rápida. Por ello, ante semajante oferta, no lo dudó dos veces.

«Cero unidades de dudas, pocas cosas he tenido más claras en mi vida. Salí diciendo: ‘¿Qué día empezamos?’. Me dijo que le gustaba mi actitud porque habría gente que se lo pensaría o incluso que le diría que no», contó. Por otro lado, en lo personal, Marta Sanahuja se sinceró, como nunca antes, y habló de lo mal que lo pasó cuando estaba con su ex pareja.

Marta Sanahuja se sincera: «En la gastronomía encontré una ilusión y una vía de escape»

«Yo estuve con una persona seis años y medio y sufrí maltrato psicológico. Con lo cual, ya salí de esa relación bastante tocada», comenzó explicando. Asimismo, la chef ha contado que, luego, se incorporó a «una agencia de publicidad en la que una jefa se portó muy mal». Un conjunto de situaciones que le afectaron mucho a nivel personal. De hecho, comenzó a padecer «anorexia nerviosa».

«En un año perdí 19 kilos y, aparte, soy una chica alta, mido 1,75 metros, y acabé pesando 39 kilos. Una barbaridad», ha confesado. La creadora de contenido ha contado que su caso era mental. «Siempre tuve la percepción de que eso no era saludable. No es que yo me mirara en el espejo y me dijera: ‘Estoy gorda’, sino que era más un bloqueo mental que yo tenía y me castigaba», dijo.

Fue entonces cuando descubrió el mundo de la cocina y la gastronomía. Pues, se convirtió en su mayor salvavidas. «Lo que siempre digo de ese momento tan oscuro es que soy como un ave fénix que resurgió de sus cenizas, porque estaba en mi momento más oscuro. Y en la gastronomía encontré una ilusión y una vía de escape para evadirme del mundo», confiesa.