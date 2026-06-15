No es ningún secreto que En tierra lejana, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 9 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera tan concreta, observamos cómo Nare ha tomado una decisión de lo más desesperada y va a ver a Demir para tratar de convencerlo de que cancele su boda con Zerrin. Durante la conversación, sale a la luz el pasado que compartió con Seda, mientras que, cuando Cihan le pidió el divorcio, Nare le confiesa que ella se negó porque estaba enamorada de él.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar los lunes y los martes en Antena 3 han podido ver cómo Demir escucha la confesión, pero le cuesta creerla. Oskan no tarda en llamar a Kaya para advertirle de que Zerrin va a casarse con Demir. Al mismo tiempo, Nare hace saber a Cihan lo que está ocurriendo. De camino a la boda, Demir continúa afectado por todo lo que ha escuchado y empieza a cuestionarse muchas cosas. La ceremonia se ve interrumpida por la llegada de Kaya, que trata de impedir el enlace, mientras que Nare y Cihan también aparecen allí. Es entonces cuando ella desvela que Demir tiene en su poder un vídeo que es capaz de demostrar la inocencia de Sahin. Alya, por su parte, continúa tratando de descubrir más cosas sobre el paso de Cihan.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 15 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo el matrimonio de Zerrin y Demir continúa provocando tensiones, mientras que Sahin no oculta su enfado y da un toque de atención a su madre por haber permitido la boda. Demir, por su parte, mantiene una conversación de lo más sincera y personal con Zerrin. Es más, le deja claro que no espera nada de ella como esposa.

Cihan, por su parte, cuenta a Alya lo que sucedió el día de su boda con Meryem, cuando su padre fue atacado, muriendo de camino al hospital. En ese momento, Cihan descubrió que detrás del asesinato estaba nada más y nada menos que la familia de Süleyman, un antiguo enemigo de los Albora. La situación se complicó considerablemente cuando Boran no tuvo reparos a la hora de tomar la justicia por su mano, acabando con su vida.

Desde ese instante, la familia de Meryem se negó a seguir adelante con la boda y ella terminó marchándose a Alemania con su padre, mientras que Boran salió del país de camino a Canadá. Kaya se presenta en casa de Demir y pide hablar con él frente a Zerrin, mientras que Cihan recibe cierta información que podría cambiar el rumbo de la guerra contra Demir. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana, esta noche a partir de las 23:00 horas (una hora menos en el archipiélago canario), en Antena 3.