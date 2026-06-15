¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 15 al 17 de junio de 2026
Cuatro invitados que deberán darlo todo para ayudar a los concursantes
Pasapalabra está terminando una temporada histórica en lo que a audiencias se refiere, por eso el formato de Antena 3 continuará durante todo el verano con su fórmula habitual, aunque el Mundial 2026 seguro que afectará a sus datos en las próximas semanas. Para evitar en lo posible la bajada de audiencias, algo imposible si España juega en el mismo horario, Roberto Leal apostará por el carisma de cuatro caras muy conocidas de la cultura pop española que se conocen a la perfección y que aseguran espectáculo en cada intervención. Los cuatro famosos que estarán desde el 15 y hasta el 18 de junio son veteranos en el programa, lo que asegura una gran participación. Estos son los ayudantes de lujo de David y Javier durante los próximos tres días.
Alicia Borrachero y Secun de la Rosa: el humor está asegurado con ellos
El plató se llenará de talento interpretativo y de infinitas anécdotas gracias a dos de los rostros más respetados y queridos de la pequeña pantalla y del mundo del teatro, siendo recordados por series que ya son historia de nuestro país.
- Una grande de la interpretación: La actriz Alicia Borrachero regresa dispuesta a demostrar que su rapidez mental y su templanza bajo presión son el mejor seguro de vida para los concursantes. Su veteranía en el formato es clave para rascar segundos vitales en las pruebas más complejas. Entre sus papeles más recordados hay que destacar los que interpretó en Médico de familia, El caso Asunta, Bosé, 7 vidas, Periodistas y Hospital Central.
- Chispa y locura en el plató: Junto a ella estará el incombustible Secun de la Rosa. El actor, director y guionista aportará esa energía arrolladora, su agudeza visual y su vis cómica inconfundible, prometiendo un duelo divertido en la Pista Musical. Su papel más recordado es el que interpretó en Aída, donde ha vuelto en 2026 para la película Aída y vuelta, aunque tiene una importante carrera en cine y teatro.
Alejo Stivel y María Esteve: Una leyenda del rock y la heredera de una familia de artistas
También hay tiempo para la música y para la hija de dos leyendas como Marisol y Antonio Gades. Ambos tendrán que demostrar que ya han pasado varias veces por el plató de Pasapalabra.
- Leyenda viva de nuestra música: El grandioso Alejo Stivel, la mítica voz del grupo Tequila y productor de los discos más importantes del pop-rock español, siendo mano derecha de Joaquín Sabina durante años, vuelve a la carga para inundar el plató de ritmo. Su oído y su vasta cultura musical serán sus principales armas para llenar el segundero de su equipo antes del Rosco.
- La heredera de un enorme talento: Cierra el cuarteto de invitados de Pasapalabra la actriz María Esteve. Con su habitual frescura, su risa contagiosa y su gran intuición, la intérprete promete revolucionar las tardes de Atresmedia. Hija de la mítica Marisol, desde hace años vive centrada en mantener vivo el legado de su padre, el bailarín Antonio Gades, por lo que es presidenta de su fundación. Esto lo compagina con papeles esporádicos en cine y series.
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