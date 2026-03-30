¿Por qué Samantha Vallejo-Nágera no está entre los jueces de ‘MasterChef 14’? Las razones de su adiós

Este lunes, 30 de marzo, los espectadores de La 1 de Televisión Española serán testigos del gran estreno de MasterChef 14. El popular formato de cocinas regresa a La 1 de Televisión Española y lo hace de la mano de muchas novedades. Y es que, después de más de una década, Samantha Vallejo-Nágera no estará entre los chefs del formato. El grupo de comunicación anunció su salida del programa hace un tiempo y, como era de esperar, no dejó indiferente a nadie. La madrileña se ha convertido en una figura muy importante en el programa, al igual que Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. Por ello, su ausencia será notoria.

MasterChef tiene que continuar, con o sin Samantha Vallejo-Nágera. Por ello, la organización de RTVE ha presentado a Marta Sanahuja como su sustituta. Una nueva aventura para la chef y creadora de contenido con la que llega muy ilusionada. Y es que, como muchos seguidores en redes sociales sabrán, es conocida en el mundo virtual como Delicious Martha, pero la pregunta que todo el mundo se está haciendo es la misma: ¿Por qué, después de tantos años y formatos, Samantha Vallejo-Nágera ha decidido abandonar MasterChef? Realizamos un breve repaso de lo que se ha comunicado de manera oficial.

Samantha Vallejo-Nágera deja ‘MasterChef’ después de 13 años

El pasado febrero, Samantha Vallejo-Nágera se convirtió en una de las invitadas de El Hormiguero. En su encuentro con Pablo Motos, la empresaria contó que ha decidido embarcarse en la aventura de DecoMasters, programa de Shine Iberia, productora que está detrás de MasterChef, para probar nuevas experiencias. Un reto que comenzó sus emisiones en enero y donde se la pudo ver junto a su hermano Colate.

De esta manera, ha contado que su etapa en el formato ha sido «maravillosa». Pero, si se quiere crecer y vivir nuevas aventuras, hay que salir de la zona de confort. «Se ha acabado», indicó. Asimismo, Vallejo-Nágera comentó que uno de los motivos que la llevó a pensar mucho su salida fue su cátering, que cumple 30 años en este año 2026.

«Con el aniversario y con cosas que han pasado en mi vida profesional y familiar, de repente he pensado que era un buen momento para dejarlo», señaló. A sus 56 años, la chef y empresaria considera que todavía tiene mucho que experimentar en el mundo televisivo. Pues, efectivamente, que se vaya de MasterChef no quiere decir que se vaya de la televisión.

«He cumplido una etapa increíble y ahora quiero nuevos proyectos. Tengo millones de cosas que hacer en la vida», le explicaba a Pablo Motos. Por lo tanto, Samantha Vallejo-Nágera ha concluido su paso por el talent culinario con motivo de trabajar en sus proyectos profesionales. Recordemos, MasterChef es un formato que requiere mucha dedicación y tiempo de grabación. Pues, son varias las ediciones que se emiten al año. Por lo tanto, después de 13 años de aventura, la madrileña ha apostado por decir adiós.