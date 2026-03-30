Quién es Marta Sanahuja (DeliciousMartha): edad, pareja y de dónde es la nueva jueza de ‘MasterChef’

Este lunes, 30 de marzo, los espectadores de La 1 de Televisión Española serán testigos del gran estreno de MasterChef 14. El popular formato de cocina regresa a la cadena líder de RTVE y lo hace con muchas novedades. De hecho, la audiencia podrá ver cómo Marta Sanahuja se incorpora al equipo de chefs como sustituta de Samantha Vallejo-Nájera. Y es que, como bien es sabido, la chef ha apostado por vivir nuevas experiencias fuera del formato.

Por ello, la organización se ha puesto manos a la obra para seguir contando con un tridente de expertos muy poderoso. Una apuesta con la que, sin lugar a duda, no han dejado indiferente a nadie. Marta Sanahuja se presenta en MasterChef 14 con muchas ganas de hacer frente a la aventura. Un gran paso en su carrera profesional que le permitirá alzar aún más su nombre en el medio. Por ello, realizamos un breve repaso del lado más personal y profesional de la chef. ¡Así se presenta!

Su carrera profesional

Nacida en 1990, en Barcelona, Marta Sanahuja es una de las referentes de la gastronomía digital más populares del momento. Al inicio de su formación, estudió Publicidad y Relaciones Públicas, pero poco tiempo tardó en darse cuenta de que su mundo estaba entre recetas y creaciones en la cocina. Eso sí, siempre sintió una gran atracción por la comunicación. Por ello, apostó por fusionar ambos mundos.

De esta manera nació DeliciousMartha. La joven está en «constante búsqueda de nuevos sabores, recetas desconocidas e ingredientes», informa la web de RTVE. Le encanta todo lo artesanal y casero, por lo que orientó por este camino su estilo. Una carrera profesional que ha ido creciendo a pasos agigantados con el paso de los años. De hecho, actualmente, es embajadora de varias marcas del sector de la alimentación.

Asimismo, ha llegado a un público tan grande que, también, colabora en distintos medios de comunicación y crea contenidos para plataformas relacionadas con la gastronomía. Le encanta experimentar en la cocina, con nuevos sabores y aprender de los retos. Una serie de características que han llamado la atención de los altos cargos de RTVE.

Su lado más personal

En plataformas como Instagram, bajo el alias de DeliciousMartha, la chef es seguida por más de 2 millones de usuarios. Una plataforma donde le gusta compartir contenido relacionado con sus recetas y elaboraciones «delicious». Una manera didáctica, fácil y amena de aprender a cocinar rico y sano que cada vez es más seguida por el público.

A nivel personal, Marta Sanahuja está casada con el influencer Rubén García. La relación de ambos surgió en plena pandemia. Unos inicios bastante particulares, pero donde el amor floreció al encontrar el uno en el otro el apoyo que necesitaban. Una historia muy bonita que los llevó a unir sus vidas en matrimonio en el 2023. Asimismo, la pareja siguió creciendo y dieron la bienvenida al mundo a su primer hijo en común en el 2024. Un niño al que llamaron Enzo y que se ha convertido en la mayor felicidad de ambos.