‘MasterChef 14’: horario y cómo ver el estreno de la nueva edición (online y tv)

Ha llegado el momento que los fans del talent culinario más famoso de la televisión han estado esperando. Llega MasterChef 14. El popular programa de cocina vuelve y esta edición lo hace de la mano de muchas novedades, también entre sus miembros del jurado. Y es que, tal y como se informó hace unas semanas, Samantha Vallejo-Nájera ha decidido abandonar las cocinas del formato después de muchos años al frente. Por ello, y teniendo en cuenta que el show debe continuar, los chefs Pepe Rodríguez y Jordi Cruz estarán acompañados de Marta Sanahuja. Una nueva incorporación al equipo que promete no dejar indiferente a nadie.

Según ha sido comunicado, el ganador de la temporada será premiado con un premio en metálico de 100.000 euros, el trofeo del programa y la oportunidad de publicar su libro de recetas. Los tres concursantes que se queden a las puertas obtendrán cursos formativos en la Facultad de Ciencias Gastronómicas Basque Culinary Center de San Sebastián. Una experiencia única que les permitirá seguir creciendo entre fogones. Pero, ¿cómo se presenta esta nueva edición del reality? Realizamos un repaso.

Horario y cómo ver ‘MasterChef 14’

Tal y como se ha confirmado, MasterChef 14 estrena su edición de manera oficial este lunes, 30 de marzo, a las 22:30h (hora antes en las islas Canarias). El formato comenzará después de la emisión habitual de La Revuelta, programa presentado por David Broncano. Así pues, para poder verlo en directo, tan solo será necesario sintonizar La 1 de Televisión Española a la hora indicada.

En el caso de no disponer de este dispositivo, también es posible verlo online gracias a la plataforma de RTVE Play. Para ello, tan solo será necesario descargarse la app, que es totalmente gratuita, y buscar el contenido en el navegador. Una forma muy cómoda para disfrutar del estreno del popular programa de Televisión Española.

Invitados confirmados de ‘MasterChef 14’

La nueva edición del programa llega de la mano de muchas sorpresas. Por ahora, TVE no ha querido desvelar muchos detalles, pero ya ha avanzado que viene pisando fuerte. Asimismo, se ha informado que se podrá ver la participación de distintos famosos como invitados. Una lista de nombres donde figuran el de Isa Pantoja y Asraf Beno o la atleta española Ana Peleteiro.

Además, regresarán a las cocinas ganadores de ediciones pasadas como Mariló Montero, Tamara Falcó, Lorena Castell, Miki Nadal, Juanma Castaño, Raquel Meroño y Miguel Ángel Muñoz. Todo ello sumado a los ex aspirantes Miguel Torres, Juanjo Bona, Masi, Torito, José Manuel Parada, Valeria Ros, Mala Rodríguez, La Terremoto de Alcorcón, Yolanda Ramos, Mario Vaquerizo y Eduardo Casanova. Sin lugar a dudas, un estreno muy esperado. ¡No te lo puedes perder!