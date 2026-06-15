La razón por la que Cucurella luce sus característicos rizos: «Nunca me lo cortaré»

Marc Cucurella ya era una de las estrellas de la selección española de fútbol y del Chelsea, pero tras anunciarse su llegada al Real Madrid, su caché sube un punto más al aterrizar en el mejor equipo del mundo como uno de los fichajes más sonados de este verano. Aunque se formó en las categorías inferiores del F.C. Barcelona, su salto al fútbol inglés ha sido el que le ha convertido en uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, conquistando a toda España con su melena y su gran humor fuera del campo. En Happy FM no vamos a analizar sus capacidades deportivas, pero sí te vamos a contar por qué lleva esa melena rizada a la que todo el mundo llama la atención. Aunque pueda parecer una decisión personal, lo cierto es que la culpable es la madre del futbolista.

Aunque muchas son las apuestas para animarles a cortarse el pelo e incluso raparse si España consigue el mundial, hasta ahora él lo ha tenido siempre muy claro: su pelo es intocable. Ese peinado le acompaña desde que era un niño y apenas se lo ha cambiado. «Solo se me ocurrió una vez cuando tenía 12 años. Nunca me cortaré el pelo. Este es mi estilo y voy a seguir así», reconocía en una entrevista para la BBC, la televisión pública británica. En el año 2020, en plena pandemia, Marc decidió dar un cambio importante y no dudó en hacerse unas trenzas por toda la cabeza, un peinado que, con todo el cariño lo decimos, no le favorecía nada. Al publicar una foto con este look, los comentarios se llenaron de bromas y de consejos de que volviese a su habitual pelo rizado.

Como decíamos, el catalán no ha comenzado a utilizar este peinado una vez que es una estrella; esto viene de mucho más atrás. «El pelo nos lo dejó mi madre tan largo porque ella se distraía en el fútbol cuando nos llevaba y, para distinguirnos, nos reconocía por el pelo. Jugábamos en alevines, me lo dejé así desde entonces y ya me he quedado con ello. No me ha ido tan mal», confesaba en La Voz de Galicia. Claudia Rodríguez, su pareja, parece estar contenta con este peinado.

¿Cómo se cuida Marc Cucurella el pelo rizado?

«Me lo voy cortando poco a poco, me corto las puntas y me lo arreglo. Siempre lo he tenido así, ahora va también con mi personalidad, con mi estilo y nada, así seguiremos de momento», decía en el medio gallego. Además, reconocía que tampoco había tenido muchos problemas con rivales porque le hayan tirado del pelo aprovechando su melena.

En otra entrevista, esta vez para la revista GQ, Curulleva desvela que ha cometido alguna que otra locura con su pelo, llegando a tener problemas. «Cuando me teñí, lo pasé bastante mal. Por si fuera poco, luego me hice trenzas y me gustaba mucho cómo quedaba, pero todo el proceso posterior fue duro; me tuve que decolorar el pelo y, al quitarme las trenzas, se me cayó un montón de pelo. Quedé tan traumatizado…», aseguraba. Si Cucurella sufre por su pelo, qué no sufriremos los demás…

Se convierte en imagen de una marca de cosméticos

Esos problemas de poco cuidado del cabello son cosa del pasado, porque desde hace dos años, coincidiendo con la victoria de España en la Eurocopa de 2024, saltó al mundo de la publicidad. Desde ese momento se convirtió en imagen de Garnier, marca con la que patrocina una línea especializada en cabellos rizados.

Además, con el jugador se abren al mercado masculino, que sigue siendo reticente a utilizar productos de cosmética, aunque las nuevas generaciones cada vez lo tienen más interiorizado. Con Cucurella como imagen, es fácil que muchos se animen a imitarle, por lo que parece una jugada redonda, nunca mejor dicho.