TVE se ríe de los eurofans: se inventa un especial de música por «la convivencia en paz» para contraprogramar Eurovisión

TVE ha ninguneado a los eurofans y ha anunciado un especial de La casa de la música para contraprogramar Eurovisión pero, en lugar de aclararlo, lo ha promocionado como un espacio que se emitirá por «el Día Internacional de la Convivencia en Paz», sin mencionar en ningún momento que ese 16 de mayo se estará celebrando también la final del festival en Viena. De los pocos países que han abandonado Eurovisión por la participación de Israel, España es el único que ha censurado el certamen, al que no dará cabida en su programación. Únicamente se podrá seguir a través del canal oficial del festival, en YouTube.

Miembros de la delegación española de Eurovisión declararon a OKDIARIO que «los eurofans mueven mucho y los utilizan como arma política». Esta vez, RTVE espera que estos aporten audiencia a La 1 para apuntarse una victoria: la lectura del apoyo a la decisión de José Pablo López, presidente de la corporación y hombre de confianza de Pedro Sánchez, y al boicot al festival, que sólo podrá registrar los datos de los españoles que lo sigan a través de YouTube.

RTVE ha informado este lunes del especial de La casa de la música, un programa en el que se ha incluido la participación de artistas españoles relacionados con el universo eurovisivo. El cartel evidencia el objetivo de quedarse con esos espectadores fieles año tras año a Eurovisión. Con su contraprogramación no sólo ningunean a los eurofans, sino que también desafían a la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

«Es un día con un significado musical importante. Como televisión pública debemos ofrecer la oportunidad de vivir la música en su diversidad», ha señalado Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos, sin mencionar Eurovisión en ningún momento. De hecho, las redes sociales de RTVE han apuntado que «La Casa de la Música se emitirá el 16 de mayo, Día Internacional de la Convivencia en Paz».

Pese a las expectativas marcadas por RTVE de cara a los eurofans, el programa apunta maneras para ser un especial de Nochevieja de carril. De hecho, el primer especial de La casa de la música se emitió el pasado 31 de diciembre. En el de ahora participarán artistas como Chanel Terrero, Manuel Carrasco, Mónica Naranjo, Ana Belén, La Oreja de Van Gogh, Lola Índigo o Rosario Flores.

El «boicot» de TVE a Eurovisión

La baja de España en Eurovisión volvió a ser tema de debate la pasada semana tras unas declaraciones de Alaska, que lamentaba la politización de Eurovisión, un certamen que es «un festival de música». «Estoy en contra de todos los boicots, me da igual los que sean y contra quién y con qué sean, aunque esté súper a favor de lo que estés argumentando. El boicot es una forma de exclusión (…) Si quieren hacer un festival de las Naciones Unidas musicales, háganlo, pero para mí es un festival de música», argumentó la artista de Fangoria.

Miembros de la delegación española consultados por OKDIARIO denunciaron que los verdaderos damnificados de esta decisión política de RTVE son los artistas. «No se puede hablar de unión desde la exclusión, los intereses políticos nunca deberían contaminar la Cultura. Eurovisión es identidad cultural y sirve para difundir la cultura desde la cooperación internacional», matizaron, con un claro rechazo a la postura que ha adoptado la televisión española sanchista.