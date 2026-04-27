Alaska critica la decisión política de RTVE de abandonar Eurovisión y pedir el boicot por Israel: «Es exclusión»

A menos de un mes de la final de Eurovisión 2026, Alaska ha cargado contra la decisión de RTVE de no enviar a ningún representante de España al festival por la participación de Israel. La decisión de la radiotelevisión pública, encabezada por José Pablo López, seguía la ruta marcada por los intereses de Moncloa y el discurso del propio Pedro Sánchez.

Alaska ha criticado la politización del festival que ejercen, curiosamente, quienes defienden que no debe ser un festival con tintes políticos, y más concretamente contra quienes han pedido echar a Israel de Eurovisión. «Para mí es un festival de música, lo será siempre. Lo lamento como fan que disfruta con un festival de música, no puedo pensar en otra cosa», ha explicado.

El periodista con el que ha conversado ha intentado que Alaska manifestara una opinión completamente opuesta, y le ha recordado que, entonces, no está «de acuerdo con esos cientos de artistas que piden un boicot», pero la cantante de Fangoria se ha mostrado tajante: «Yo es que estoy en contra de todos los boicots, me da igual los que sean y contra quién y con qué sean, aunque esté súper a favor de lo que estés argumentando». Además, ha matizado que no «entiende» el boicot, porque no es más que «una forma de exclusión».

Vista su contundencia, el presentador de la Cadena SER ha sido algo más inquisitivo, pero se ha encontrado con una Alaska firme en su postura, actitud más que característica de la cantante. Al escuchar que el boicot es «una forma de exclusión», la reacción del periodista ha sido la de cuestionar si la participación de Israel «blanquea el genocidio» o si no se trata de una decisión similar a la que se tomó «cuando se vetó a Rusia».

En esta ocasión, la argumentación de Alaska no ha dado lugar a réplica. De hecho, ha sugerido qué es lo que deberían hacer realmente quienes apoyan dejar de participar en el festival por cuestiones políticas. «Para mí es Festival de la Canción [enfatizado]. Si quieren hacer un festival de las Naciones Unidas musicales, háganlo, pero para mí es un festival de música», ha sentenciado.

De acuerdo con la postura expresada públicamente por Pedro Sánchez, RTVE anunció el pasado mes de diciembre su retirada del certamen, después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) votara a favor de cambiar las normas para que Israel pudiera participar. Además, la corporación expresó su «desconfianza en la organización del festival» e indicó la existencia de «presiones políticas en torno al mismo», obviando que su propia petición de excluir a Israel es de naturaleza política.

Es más, durante la pasada edición RTVE dio un uso propagandístico de la emisión del festival. Hizo caso omiso a la prohibición de la UER, responsable de organizar Eurovisión, que advirtió que la televisión no podía repetir los comentarios sobre Gaza de la segunda semifinal del certamen. De ocurrir, se exponía a una multa. Pero el ente pasó olímpicamente de las normas. No sólo eso, sino que se llevó por delante a Melody, con un mensaje emitido aun conociendo los riesgos. Sobre fondo negro, en castellano e inglés, se pudo leer en pantalla antes de la final del certamen: «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina».

El televoto sólo otorgó 10 puntos a Melody y, mientras España se iba a la cola, el resto de territorios se volcó con Israel, que recibió el mayor número de votos del público y lo aupó hasta la cabeza de la lista, desde el decimosexto puesto. Los votos de los españoles fueron también para Israel, con un apoyo masivo.

La salida de España de Eurovisión implica también que RTVE no emitirá las semifinales del 12 y 14 de mayo ni la final de Viena (Austria) del próximo 16 de mayo. Una decisión que contrasta con la de otros países que, como España, pertenecen al Big Five: Alemania apostaba, incluso, por retirarse si se expulsaba a Israel.