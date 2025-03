Todo sobre Maribel Verdú: su edad, dónde vive, sus hermanas, su pareja y mucho más

María Isabel Verdú Rollán, popularmente conocida como Maribel Verdú, es una de las actrices más destacadas del cine español. Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, ha trabajado con algunos de los cineastas más importantes de la industria, tanto en España como en el extranjero. Su talento le ha convertido en una figura imprescindible en la industria del espectáculo, por eso la eligieron para presentar la última gala de los Goya, ceremonia que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Granada.

¿Cuántos años tiene Maribel Verdú?

Maribel Verdú nació el 2 de octubre de 1970 en Madrid, así que tiene 54 años. Desde muy joven sintió una gran pasión por la interpretación y debutó en la gran pantalla en la década de los ochenta. Con el paso del tiempo ha conseguido mantenerse como una de las actrices más activas de la industria, con una filmografía que supera las 75 producciones.

A lo largo de los años, su presencia en el cine, el teatro y la televisión ha sido constante. Ha participado en series de todo tipo, de hecho protagonizó las dos últimas temporadas de Élite, la serie juvenil que arrasó en Netflix.

¿Cuánto mide Maribel Verdú?

Maribel Verdú mide 1.66. Aunque la altura no es un factor determinante en la interpretación, su presencia en la pantalla es imponente gracias a su gran expresividad y dominio escénico.

Desde sus primeros papeles en los años ochenta hasta sus proyectos más recientes, ha demostrado ser una actriz capaz de transformarse en cada personaje. Su talento y dedicación le han permitido trabajar en diversas producciones de géneros muy diferentes, desde el drama hasta la comedia, pasando por el thriller y el cine histórico.

En 2021 dio una entrevista en El Mundo y reflexionó sobre esto. Dijo: «Desde que cumplí los 45 años empiezo el año pensando que es el último. Es cruel, pero en una mujer que se dedica a lo que me dedico, esa duda te asalta en cuanto cumples una edad. Y más en mi caso que he sido, por así decirlo, de las guapas. Pero pasa un año y otro y otro, y me siguen llamando».

¿Dónde vive Maribel Verdú?

La actriz reside en Madrid. Su hogar es un refugio de paz y comodidad en el que disfruta de su vida privada, lejos del bullicio del mundo del espectáculo. Aunque es muy celosa de su intimidad, en algunas ocasiones ha compartido pequeños detalles sobre su vivienda a través de sus redes sociales.

Su casa destaca por su estilo acogedor y elegante, con una decoración que combina elementos clásicos con toques modernos. Se sabe que cuenta con un amplio salón bañado por la luz natural y con muebles de diseño vintage, que reflejan su buen gusto. La naturaleza también juega un papel importante en su hogar, con diversas plantas que aportan frescura y serenidad al ambiente. Aunque es muy discreta, ha mostrado todo esto en su cuenta de Instagram.

Maribel Verdú y sus hermanas

Maribel Verdú tiene dos hermanas menores, Carlota y Marina, quienes son gemelas. La relación entre ellas es muy estrecha y es habitual verlas juntas. En sus redes sociales, la actriz ha compartido en varias ocasiones momentos de complicidad con sus hermanas, ya sea en escapadas familiares o en salidas al teatro.

Las tres crecieron en el barrio de San José de Valderas, en Alcorcón (Madrid). Su infancia estuvo marcada por la cercanía de sus padres, Gregorio Verdú, vendedor de coches, e Isabel Rollán, ama de casa y modelo. Aunque la mayor parte del tiempo lo pasaban en Alcorcón, entre semana solían quedarse en casa de sus abuelos en el barrio madrileño de Argüelles, debido a la proximidad del colegio al que asistían.

El vínculo entre las hermanas Verdú sigue siendo muy fuerte. En Semana Santa, por ejemplo, viajaron juntas a Málaga, una ciudad que consideran especial. «Lluvia, desconexión, mucho amor y muchas risas. Lo bueno, siempre compensando a lo malo. ¿Verdad, cuquitas? Y si es en nuestra Málaga querida, todo es mejor», escribió la actriz en una de sus publicaciones de Instagram

¿Quién es el marido de Maribel Verdú?

Desde el 2 de septiembre de 1999, Maribel Verdú está casada con Pedro Larrañaga Merlo, hijo de dos icónicos actores españoles, Carlos Larrañaga y María Luisa Merlo. Pedro proviene de una familia con una gran tradición en el mundo del teatro y el cine. Es productor teatral y ha sabido construir una carrera al margen de la fama de sus padres.

El matrimonio ha mantenido una relación discreta y estable, alejada del foco mediático. A diferencia de muchas parejas del mundo del espectáculo, su relación no ha estado marcada por escándalos ni rumores, lo que ha contribuido a su solidez con el paso de los años.

¿Tiene hijos Maribel Verdú?

A pesar de haberse casado hace más de dos décadas, Maribel Verdú no ha tenido hijos. En diversas entrevistas, ha explicado que nunca ha sentido la necesidad de ser madre y que se siente completamente realizada sin descendencia. Eso sí, está muy enamorada.

Según le contó a Jesús Calleja, «estaba haciendo Canguros con él (Luis Merlo) y, leyendo un guion que había escrito Pedro en donde había muchos personajes, me enamoré de la pelirroja. Le dije que quería hacerlo. Me contrataron, lo hice y ahí me enamoré». Como vemos, una historia con un final feliz.